Mis sur le banc en début de match contre Strasbourg, Rayan Cherki n’est pas rentré. Laurent Blanc a expliqué que ce n’était pas une sanction vis-à-vis de son jeune joueur.

Il avait passé un long moment seul sur la pelouse de la Meinau au moment de la reconnaissance d’avant-match. Ce fut finalement le seul moment où Rayan Cherki a pu fouler le gazon strasbourgeois vendredi soir. Dans le changement tactique opéré par Laurent Blanc en Alsace, le joueur offensif a été le grand perdant de ces choix. Quand le 3-5-2 aurait pu lui permettre de retrouver une zone plus axiale, Cherki a pourtant vécu le début de match sur le banc de touche. Il ne l’a d’ailleurs quitté que pour aller s’échauffer avec Cédric Uras en deuxième période.

Malgré tout, il a regardé de loin la victoire (1-2) de l’OL, n’entrant pas en jeu de la rencontre. Le visage était forcément fermé, mais Laurent Blanc assure que ce n’est pas une sanction vis-à-vis des dernières performances en dent de scie de Cherki. "Non, le problème est qu’il enchaîne les matches depuis pas mal de temps, comme jamais depuis le début de sa carrière. Je suis même étonné de la façon dont il peut encaisser ses matches, mais il a besoin lui aussi de retrouver sa fraîcheur. Barcola, lui, nous amène ce que peu de joueurs peuvent nous amener, la profondeur, il est bon dans les courses, et cela ne court pas les rues. Rayan va se reposer et il sera bien là pour les cinq derniers matches."

On n’est pas forcément obligé de croire à l’explication du coach lyonnais même s’il est vrai que le numéro 18 lyonnais a beaucoup enchaîné. Récemment prolongé automatiquement, Rayan Cherki aurait certainement aimé fêter d’une autre manière…