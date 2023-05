Fabio Grosso (ex-OL) et Frosinone retrouvent la Serie A

Quatre ans après sa descente, l'équipe de Frosinone, entraînée par Fabio Grosso, a été promue en Serie A lundi.

A la tête de la formation de Frosinone depuis mars 2021, Fabio Grosso a réussi sa mission. Lundi, le club situé à 60 kilomètres de Rome a validé sa promotion en Serie A. Pour cela, les joueurs de l'ancien défenseur lyonnais ont battu Reggina 3 buts à 1, tout en profitant du match nul de Bari face à Cittadella (1-1). Avec 71 points en 35 journées, la formation basée dans la région du Latium est assurée de terminer à l'une des deux premières places qui assurent la montée dans l'élite.

Meilleure attaque et défense de Serie B

Cela faisait quatre ans que les supporteurs attendaient ce moment, ce qui a provoqué une belle communion sur la pelouse à l'issue de la victoire du 1er mai. En tête du championnat à trois rencontres du terme, l'ex-international italien et ses hommes possèdent quatre longueurs d'avance sur le deuxième, le Genoa. Bien partis pour remporter le titre avec la meilleure attaque (54 buts marqués) et la meilleure défense (21 réalisations encaissées) de Serie B, ils ne devront pas faiblir dans la dernière ligne droite.

Après l'officialisation de l'accession à la première division, Grosso s'est dit "très heureux. Nous avons mis beaucoup de passion dans un championnat très difficile. Nous avons fait un parcours extraordinaire et je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi, les garçons, qui ont été extraordinaires, et le manager. Je dédie cette victoire à ma famille et à mes amis. C'est un jour magnifique", a-t-il conclu.