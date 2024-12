Mercato : Fabio Grosso (ex-OL) toujours suivi par Eagle Football

Actuel leader de Serie B avec Sassuolo, Fabio Grosso est a priori toujours en bons termes avec l’OL. John Textor garderait en effet un œil sur lui pour un éventuel poste dans la galaxie Eagle Football.

Malgré la bonne dynamique et l’envie de réaliser un exploit, le Sassuolo de Fabio Grosso n’a pas réussi à tenir la dragée haute au Milan AC en 8es de finale de la Coupe d’Italie mardi (6-1). Au-delà de ce résultat sévère, l’ancien entraîneur de l’OL manœuvre visiblement parfaitement son effectif depuis l'été dernier.

En effet, il occupe la première place de Serie B après quinze journées (31 points, quatre longueurs d’avance sur le deuxième). Un résultat attendu, puisque la formation de la province de Modène est, sur le papier, armée pour viser la remontée immédiate. Elle a jusqu’à présent perdu une seule fois en championnat, pour dix succès et quatre nuls.

Il a bien rebondi après son expérience lyonnaise

Un potentiel signe que son aventure d’un mois et demi (pour sept matchs, dont quatre revers) n’est peut-être qu’une erreur de parcours. Rappelons en effet qu’avant de venir diriger brièvement l’Olympique lyonnais, il avait remporté la deuxième division italienne avec Frosinone. Il faut dire aussi que son expérience avait surtout connu un épisode extrêmement malheureux.

Lors du déplacement à Marseille en octobre 2023, il était passé tout proche du drame suite à l’agression du bus rhodanien par des supporteurs marseillais. Quelques jours plus tard, il était limogé par John Textor et les dirigeants de l’OL. Mais a priori, et ce n’est pas étonnant connaissant l’homme, il n’en tient pas rigueur aux décisionnaires. D’après L’Équipe, les relations avec le président lyonnais seraient très bonnes, ce dernier lui ayant signifié qu’il aimerait l’impliquer dans le projet Eagle Football. Mais pour l’heure, Grosso se concentre sur sa mission, promouvoir Sassuolo en Serie A, et montrer ses qualités de coach.