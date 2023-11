Fabio Grosso a-t-il encore les clés pour sauver l’OL ?

Battu pour la quatrième fois en sept matchs à la tête de l’OL dimanche contre Lille (0-2), Fabio Grosso apparaît sans solution. Loin d’être le seul fautif, il n’en reste pas moins que son équipe n’y arrive pas.

Après Laurent Blanc, le trio Jean-François Vulliez - Jérémie Bréchet - Sonny Anderson et Fabio Grosso, l’OL aura-t-il encore du changement sur son banc ? Il semble aujourd’hui que rien ne soit acté, mais alors que l’Italien est arrivé il y a deux mois et demi, aucune amélioration n’a été constatée.

Au moins a-t-il eu le mérite de l’emporter à Rennes (0-1), ce qui permet à l’Olympique lyonnais d’espérer encore pouvoir se maintenir. Mais avec un seul succès en sept sorties, une victoire couplée à quatre défaites, le bilan n’est pas bon. Or, le temps est beaucoup trop précieux pour la lanterne rouge de Ligue 1, qui compte cinq longueurs de retard sur le 15e, Toulouse, et premier non relégable.

La période d'apprentissage est terminée pour Fabio Grosso

Alors après une période logiquement dédiée à l’apprentissage de l’environnement et de son effectif, l’entraîneur rhodanien est mis sous le feu des projecteurs. Peut-il encore mener le club vers le maintien ? “Il ne trouve pas la formule miracle, il n’arrive pas à faire adhérer les joueurs à son projet de jeu. Mais est-ce qu’il en a un réellement ? Est-ce que la méritocratie à ses limites avec cette génération-là, avec l’état d’esprit des footballeurs actuellement ? En plus de tâtonner, il n’y a pas de continuité, il y a beaucoup de changements. Il y a des choix forts, mais qui peuvent être problématiques au sein d’un vestiaire, a constaté Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. Cela fait beaucoup trop de choses pour que l’équipe puisse s’en sortir.”

Venu avec un discours sur le papier séduisant, voulant récompenser les meilleurs de la semaine d’entraînement, Grosso se heurte à une tout autre réalité, celle des résultats. “Il ne trouve pas de solution, et je trouve qu’on le lui dit assez clairement dans les médias. Je pense qu’il gêne dans le paysage, mais il n’y arrive pas, c’est une certitude. Il a un bon état d’esprit, il a cette philosophie que j’aime, la méritocratie, il est juste, mais est-ce qu’au haut niveau, cela te permet d’être récompensé, je n’en suis pas certain. Est-il toujours l’homme de la situation, je ne suis pas convaincu. J’aimerais le défendre, l’encourager, mais il en devient évident qu’il n’a pas les clés pour sauver l’OL, a observé notre consultant. Un départ devient inéluctable.”

Un manque de continuité préjudiciable

La principale difficulté pour le champion du monde 2006, c’est qu’il n’a pas instauré un schéma-type, et que sur le plan tactique, son travail manque de cohérence d’une semaine à l’autre. “On peut comprendre le fait de passer à trois derrière lorsque tu es mené 2 à 0 afin que tes deux pistons apportent offensivement. Sauf que s’ils se positionnent à côté des centraux, ça n’apporte pas de profondeur ni de surnombre devant. On voit qu’il essaye de trouver des solutions, mais il est aussi confronté à l’application sur le terrain, a souligné Puydebois. Lorsque tu changes de 11 à chaque rencontre, tu n’as pas le temps d’installer de la continuité. Et même si je ne suis pas sûr qu’avec de la continuité, cet effectif-là y arriverait, mais sans, il n’a aucune chance. Il faut une ossature.”

Dimanche par exemple, il a changé quatre fois de formule, sorti un attaquant pour défenseur puis fait l’inverse quelques instants plus tard. Le score n’a pas changé pour autant, même si les Lyonnais ont eu trois énormes opportunités de marquer. “En deuxième mi-temps, j'ai vu qu’on perdait de la distance donc j’ai remis un peu d'équilibre à l’équipe en mettant trois défenseurs et en laissant trois offensifs. Dès que j’ai vu qu’on avait retrouvé les distances, on a essayé de rester dans le match sans prendre le troisième but, a justifié Grosso. J'ai essayé de mettre un joueur offensif dans les dernières minutes pour mettre un but."

Un coach qui n’a pas réussi à faire tourner la machine, mais il ne faut pas non plus mettre de côté le contexte autour de lui. “Il n’a pas les footballeurs pour mettre en place son idéal de jeu, mais en plus de ça, il est un peu limité dans ses choix et dans ses idées. Il y a des problèmes extrasportifs, mais si tu as des idées fortes, il doit pouvoir s’en sortir”, a appuyé Nicolas Puydebois.

D'importants défauts pour son effectif

Au-delà des défauts du meneur d’hommes, il semble également impossible d’écarter ceux de ses troupes. A l’image du capitaine Alexandre Lacazette, méconnaissable en comparaison avec la saison dernière, aucun Rhodaniens ne se distingue par ses performances sur la durée, hormis Jack O’Brien, qui répond présent chaque week-end. Et c’est peut-être d’ailleurs symbolique d’une formation relégable, puisque son meilleur élément n’est autre qu’un garçon qui ne connaissait pas le haut niveau avant cet exercice. “Je pense que c’est plutôt une histoire de qualité d’effectif. Ils sont limités, a affirmé Puydebois. L’OL a recruté des joueurs de Ligue 2, et ce n’est pas suffisant pour performer et être dans les huit premiers du championnat. Il faut des éléments bien plus armés techniquement, tactiquement et mentalement pour supporter la charge de l’institution.”

Pour Fabio Grosso, son crédit commence à s’épuiser, quand bien même Skelly Alvero a assuré qu’il "sait ce qu’il fait, ce qu’il veut… Il faut essayer de le suivre un maximum, on est tous dans le même camp." Mais cela pourrait ne pas suffire.