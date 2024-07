Fabio Grosso estime que son passage à l'OL l'a "formé"

Même s'il fut bref, le passage de Fabio Grosso à la tête de l'OL lui a visiblement plu. C'est ce qu'a confié le nouvel entraîneur de Sassuolo.

On ne peut pas dire que Fabio Grosso ait connu beaucoup de moments de joie lors de son aventure en tant que coach de l'OL. Entre les résultats bien en dessous des attentes (quatre défaites, deux nuls et une victoire en sept rencontres) et l'agression dont il a été victime à Marseille, l'Italien avait de quoi retenir les mauvaises choses de cette expérience. Mais a priori, le champion du monde 2006 a plutôt apprécié ses quelques semaines sur le banc rhodanien (de septembre à novembre 2023).

"Ça s'est mal passé en tant qu'entraîneur, mais..."

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le nouveau technicien de Sassuolo, relégué en Serie B, a évoqué très succinctement ce qu'il retenait de son passage à l'Olympique lyonnais. "Lyon est un endroit merveilleux, j'y étais allé en tant que joueur (de 2007 à 2009). Ça s'est mal passé en tant qu'entraîneur, mais cette expérience m'a formé", a-t-il confié.

Marqué bien sûr par l'épisode marseillais, mais aussi par la spirale négative dans laquelle se trouvait l'équipe à son départ, l'ancien défenseur a pris le temps de se régénérer mentalement, avant de signer début juin dans le club de la province de Modène. Il aura la lourde tâche de faire décoller un nouveau projet, avec l'ambition de retrouver la Serie A au plus vite. Cela tombe bien, puisqu'il connaît parfaitement ce championnat, qu'il a remporté en 2023 avec Frosinone. Un succès qui a lancé sa carrière de technicien, le mettant dans la lumière.