OL : des débuts rassurants pour Abner

Recruté pour succéder à Henrique, Abner a disputé deux fois 45 minutes avec l’OL depuis son arrivée. Des performances globalement rassurantes pour le latéral brésilien.

Impossible d’avoir un avis extrêmement précis après seulement 90 minutes, mais cela nous donne un premier aperçu. Samedi 13 et vendredi 19 juillet, Abner a disputé ses deux premières rencontres avec l’Olympique lyonnais. Arrivé début juillet, il a été recruté contre huit millions d’euros et un pourcentage à la revente, avec un contrat de cinq ans à la clé.

Une signature qui a pu interroger, notamment car le Brésilien, vu comme un bon espoir dans son pays, n’a pas réussi à s’imposer au Real Betis, son précédent club. On attendait donc avec impatience de pouvoir l'observer sous ses nouvelles couleurs. Ce ne sont bien sûr que deux matchs amicaux, disputés dans des conditions particulières et pas dans leur intégralité, mais elles permettent d’avoir déjà quelques enseignements.

Souvent placé dans l'axe lorsque l'OL a la balle

On remarque tout d’abord que le numéro 16 applique bien les consignes de Pierre Sage, à savoir alterner entre positionnement dans le couloir ou plus recentré. Comme son pendant à droite, en l'occurrence Clinton Mata, on l’a souvent observé, que ce soit face à Chassieu-Décines (7-0) ou le WSG Tirol (2-3), se placer dans le cœur du jeu, laissant ainsi le côté libre pour l’ailier, ou un milieu de terrain qui viendrait s'excentrer.

Amenant une solution supplémentaire de l’axe, Abner peut ainsi servir de relais afin de créer le décalage. Un domaine qu’il semble assez bien maîtriser, puisqu’on le sent à l’aise dans cette configuration, combinant surtout avec son ailier, à savoir Malick Fofana ou Saïd Benrahma. On l’a ainsi plus vu venir s’intégrer au milieu que déborder le long de la ligne de touche.

Absolument pas embêté avec la balle, il ne l’a presque jamais perdue, réussissant à faire jouer après lui, avec, on l’a senti, l’envie d’aller de l’avant dès que possible. L’international U23 brésilien a touché beaucoup de ballons, se rendant disponible, notamment pour ses centraux, n’hésitant pas à réclamer le cuir lors des phases de possession. Comme l’avait confié son entraîneur, on remarque chez lui un footballeur “participant à la construction du jeu”, même si à 24 ans, il lui reste encore une marge de progression.

Abner, le latéral le plus offensif jusqu'ici

Clairement le latéral le plus offensif sur les deux premières rencontres, il se projette dès qu’il le peut, terminant parfois les actions dans la surface adverse. Il est par exemple l’avant-dernier passeur sur le deuxième but de Johann Lepenant contre la formation de National 3. Il faudra en revanche attendre pour se faire une idée de sa qualité de centre, puisqu’on ne l’a pas vu dans l’exercice.

Reconnu principalement comme un défenseur avec “un rôle très offensif”, dixit Pierre Sage, il s’est effectivement “surtout centré” sur cet aspect-là lors des 90 minutes qu’il a disputées jusqu’ici. Défensivement, il faudra juger face à une adversité d’un calibre supérieur, même si on a pu noter qu’il semblait assez difficile à passer en un contre un, mais les affiches à venir devraient nous donner plus d’indications à ce propos. Bien en place, il n’a pas eu d’oubli dans son marquage ou dans sa couverture à l’opposée, mais on se forgera une idée plus juste sur ce point précis lorsque le niveau s'élèvera d’un ou deux crans, car il n’a pas vraiment été mis à contribution à ce sujet.

Une bonne première impression

A son débit, quelques replacements défensifs suspects dans l’intensité, un peu en dilettante. Abner a aussi paru parfois un peu loin de son vis-à-vis lorsque ce dernier centrait. Enfin, on a senti que la préparation lui pesait dans les jambes, notamment lors de la dernière affiche de vendredi. Néanmoins, il s’est arraché pour tacler un ultime ballon en touche dans le camp adverse, empêchant ainsi la relance.

Présenté par son nouveau coach comme un latéral gauche “au profil très intéressant", on comprend pourquoi il plaît au technicien jurassien sur ses deux apparitions. Nous en apprendrons plus sur lui au fil de la saison, mais jusqu’ici la première impression est bonne.