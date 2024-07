Samedi, l’OL s’est facilement imposé contre Chassieu-Décines dans un match à sens unique. Toutefois, cela a permis de voir les principes sur lesquels veut se reposer Pierre Sage cette saison.

L’heure n’est pas à s’enflammer et les joueurs de l’OL l’ont bien répété samedi soir après la victoire contre Chassieu-Décines (7-0). Oui, il y a eu un festival offensif, des premiers pas pour certains, des premiers buts pour d’autres, mais ce premier rendez-vous amical de la saison était avant tout "une mise en route" pour les Lyonnais. Il n’est donc pas question de tirer des plans sur la comète concernant les objectifs des coéquipiers de Maxence Caqueret ou de tirer sur certaines prestations en dessous.

Il y a eu du bon, du moins bon dans les rangs rhodaniens, mais il existait avant tout une forme de satisfaction. Pourquoi ? Parce qu’après une semaine d’entraînement, loin du traditionnel circuit d’efforts physiques à répétition, les joueurs de l’OL avaient à cœur de mettre en pratique ce qui avait été travaillé. Cela s’est fait sur des courtes séquences, mais c’était avant tout une volonté de Pierre Sage.

"Jouer très peu de temps et être concentré et performant"

Pour sa première préparation estivale après avoir joué les pompiers de service, l’entraîneur va avoir le temps de mettre en place sa philosophie. En faisant appel à un staff élargi ayant la même pensée, il s’est donné les moyens, tout comme le club lui a montré sa confiance. Dès son discours d’avant-match, deux jours avant la venue du CDFC, Sage avait envoyé le signal que cette opposition n’était pas qu’une simple mise en route. Il souhaitait déjà voir les prémices de cette semaine de travail et il n’a pas caché avoir "été satisfait" par ce qu’il a vu samedi.

En choisissant de faire des séquences de six fois quinze minutes durant cet amical, Pierre Sage avait pour objectif "une alternance entre le jeu et l’entraînement. Ça permettait aux joueurs quand ils revenaient sur le match d’avoir un peu plus d’énergie, de manière à travailler en qualité." Cela a aussi permis de travailler des blocs d’intensité sur une courte période afin "d’être concentré et performant", a emboîté Moussa Niakhaté.

Un pressing haut et intense

Avec ces courtes périodes, un enjeu de taille a été mis en avant dans ces 90 minutes : l’envie de presser haut. C’est une volonté affichée par le technicien français depuis sa prise de fonction, mais les aléas de la saison dernière l’ont poussé à faire quelques compromis. Toutefois, la prestation contre Chassieu a été dans la continuité de ce qui avait pu être observé en fin de saison dernière.

L’adversaire n’était certes pas le même, mais le bloc médian de l’OL s’est retrouvé assez haut sur le terrain avec une volonté d’étouffer l’adversaire. "Le coach nous a demandé d’être agressifs directement, installer un contre-pressing, essayer de récupérer le ballon le plus vite possible et le plus haut possible, a confirmé Niakhaté qui découvre la méthode Sage. Plus tu récupères haut, moins tu as de distance à faire pour aller marquer. C’est tout ce qu’on a bossé la semaine, et on va essayer de bosser forcément en stage pour peaufiner tout ça."

Les positions de Corentin Tolisso et Johann Lepenant dans le premier onze et de Maxence Caqueret et Florent Sanchez dans le second se retrouvaient très proches de l’attaquant de pointe, poussant ainsi toute l’équipe à monter d’un cran.

Des phases de possession et des latéraux multitâches

Si Pierre Sage souhaite voir son équipe effectuer un pressing à haute intensité, avec la fameuse règle des cinq secondes à la perte du ballon, le natif de Lons-le-Saunier sait également que l’OL va avoir bien plus la possession en Ligue 1 que de devoir subir. Il n’a donc pas hésité à demander à ses joueurs d’effectuer des séquences de possession afin de travailler une disposition tactique permettant de concentrer du monde dans l’axe et ainsi libérer les côtés pour que les ailiers ou les latéraux puissent déborder. Il avait déjà noté cette qualité chez Abner avant le premier amical, mais la prestation du Brésilien samedi l’a confirmé.

À la manière de ce que l’on peut voir sous Pep Guardiola, les deux latéraux lyonnais ont eu tendance à repiquer dans l’entrejeu pour faire le nombre et apporter des solutions intérieures afin de créer un décalage. Ce n’est pas encore tout à fait huilé, mais c’est une volonté qui avait déjà été aperçue avec Nicolas Tagliafico notamment lors de l’exercice précédent. "Ils avaient eu peu de temps pour travailler parce qu’ils étaient un peu dans le rush de gain de points la saison dernière, poursuit l’ancien de Nottingham. Là, il y a une pré-saison, donc forcément, on va appliquer ça et essayer de poser le plus de problèmes à l’équipe adverse."

Attendu au tournant dans les résultats, Pierre Sage souhaite aussi voir son équipe bien plus conquérante et sûre d’elle. Il a en tout cas commencé à poser les fondations de sa pensée de manière un peu plus poussée dans ce début de préparation.