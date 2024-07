Mercato : Malard fait ses adieux à l’OL

Recrutée définitivement par Manchester United, Melvine Malard ne reviendra pas à l’OL. La fin d’une aventure d’une décennie pour l’attaquante débarquée de la Réunion.

Le compteur restera bloqué à 93 matchs et n’atteindra pas la barre de la centaine. Vendredi, l’OL a annoncé le départ définitif de Melvine Malard à Manchester United, après une saison en prêt. Face à la concurrence offensive, l’attaquante avait préféré mettre les voiles vers l’Angleterre pour continuer à avoir du temps de jeu et pourquoi pas convaincre Hervé Renard de la sélectionner pour les Jeux olympiques.

Elle ne sera pas au rendez-vous le 25 juillet, comme elle n’est pas présente depuis la reprise de l’entraînement à l’OL. Après une décennie dans la capitale des Gaules, la Réunionnaise va voler de ses propres ailes désormais dans le nord de l’Angleterre. Ayant remporté onze titres avec les Fenottes, Melvine Malard referme à présent un chapitre de son histoire, mais a tenu à faire ses adieux sur ses réseaux sociaux.

"10 années sont passées, de mes 14 ans à aujourd’hui, de l’île de la Réunion à la ville de Lyon, et c’est avec le cœur lourd que vient mon tour de faire mes au revoir à l’OL.

Même si le projet d’acquérir de l’expérience ailleurs au cours de ma carrière était bel et bien présent dans ma tête, je n’avais pas prévu de quitter le club de l’OL féminin aussi tôt.

Malgré ma détermination de continuer à évoluer dans ce club que je considère comme ma deuxième maison, j’ai bien compris que certaines décisions prisent ne faisaient plus de moi la bienvenue. Il est donc temps pour moi de prendre mon destin entre mes mains.

C’est avec une reconnaissance éternelle et une grande sincérité que je tenais à remercier le Président Jean-Michel Aulas et Sonia Bompastor de m’avoir aidé à faire de ma passion mon métier en m’offrant cette formation de très haut niveau. Avec vous, le staff, les supporters et toutes mes coéquipières, ensemble, nous avons connu de grands succès, de belles victoires et de grandes émotions que je n’oublierai jamais. Et je suis fière et heureuse d’y avoir contribué en donnant tous les jours le meilleur de moi-même pour nos couleurs."