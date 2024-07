Ayant fait ses débuts en professionnelles la saison dernière, Alice Marques a prolongé d’une saison son contrat avec l’OL. La défenseuse ne sera pas avec le club lyonnais cette saison puisqu’elle a été prêtée dans la foulée au club espagnol de Valence.

Des premières minutes en pro, un premier but en D1 contre Bordeaux. La saison 2023-2024 aura permis à Alice Marques de toucher au haut niveau dans son club formateur qu’est l’OL. Après avoir signé son premier contrat pro à l’été 2023, la jeune défenseuse était dans l’attente de pouvoir porter le maillot lyonnais avec l’équipe première. Elle avait pu voir certaines de ses coéquipières comme Julie Swierot, Maéline Mendy ou encore Wassa Sangaré être récompensées, mais Marques a dû attendre la fin de saison et la volonté de Sonia Bompastor de ne pas voir ses cadres se blesser pour connaitre ce moment. Plutôt à son avantage, Alice Marques fait partie des joueuses d’avenir de l’OL et les dirigeants ont choisi de la prolonger d’une saison supplémentaire ce lundi.

Un prêt pour gagner en expérience

Désormais liée avec le club lyonnais jusqu’en juin 2026, l’internationale U20 française ne fera toutefois pas partie du groupe de Joe Montemurro cette saison. En effet, Marques a été envoyée en prêt du côté de Valence pour continuer à gagner en expérience au plus haut niveau. Le club espagnol évolue actuellement en première division espagnole. Plutôt que de jouer en D3 avec la réserve de l’OL, la jeune défenseuse pourra se frotter à des formations d’un autre calibre comme le FC Barcelone ou le Real Madrid.