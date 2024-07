Pour son premier match dans l’Euro U19, l’équipe de France a battu la Serbie (3-1). L'OL s'est mis en évidence avec un but de Wassa Sangaré tandis que Féérine Belhadj était capitaine.

Alors que l’Euro des grands referme son chapitre ce dimanche soir avec Espagne - Angleterre, dans les catégories inférieures, cette mi-juillet marque au contraire le début des Euros U19 masculins et féminins. Si les coéquipiers de Saël Kumbedi ne feront leur entrée que mardi contre la Turquie, les jeunes Françaises ont, elles, fait leurs débuts ce dimanche après-midi. En ce jour de fête nationale, les Bleuettes ont fait honneur à la patrie avec un joli succès contre la Serbie (3-1). Toutefois, les choses avaient mal commencé pour Féerine Belhadj et ses coéquipières. Après seulement 34 minutes, la gardienne de l’OL, brassard de capitaine autour du bras, devait s’incliner devant Nina Matejic.

Un premier coup dur pour la France qui a mis un moment à s’en remettre. Avec deux autres joueuses lyonnaises sur le terrain en plus de Belhadj, les Bleuettes ont dû attendre la 66e minute pour revenir dans la partie avec un but de Robillard. C’est finalement dans les dix dernières minutes que la France a appuyé sur l’accélérateur avec un but de Rossi (83e) et un troisième qui est l’oeuvre de Wassa Sangaré (90e+2). Prochain rendez-vous mercredi (17h) contre la Lituanie, pays hôte de l’Euro U19 féminin.