OL - Mercato : Saël Kumbedi aurait la cote en Ligue 1

Saël Kumbedi (OL) contre Le Havre (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Titulaire en début de saison dernière, Saël Kumbedi a progressivement disparu des radars ensuite. Une situation qui pourrait provoquer son départ cet été.

C'est une loi immuable du football, valable depuis des années. Lorsqu'un nouvel entraîneur arrive, il rebat les cartes dans le groupe, chaque joueur partant alors plus ou moins sur la même ligne de départ pour une place de titulaire. Saël Kumbedi en a fait les frais la saison passée. Titulaire sous Laurent Blanc puis Fabio Grosso, le défenseur a très vite perdu ce statut lors de la venue de Pierre Sage.

D'abord remplaçant, puis même hors du groupe en fin d'exercice, l'ancien Havrais, arrivé à l'Olympique lyonnais à l'été 2022, n'a plus disputé la moindre minute avec les professionnels depuis le 30 mars. Contre Reims, il était rentré juste avant le temps additionnel (1-1). Il a également joué à trois reprises avec la réserve en 2024. Un temps de jeu famélique qui allait forcément devenir un sujet lors de cette intersaison.

Actuellement en pleine préparation de l'Euro U19 avec Justin Bengui, Mamadou Sarr et Mahamadou Diawara, le latéral droit serait sur le départ. D'après Foot Mercato, il pourrait quitter l'OL durant ce mercato. En effet, son profil, comme celui d'un Malo Gusto il y a un ou deux ans avant qu'il ne parte pour Chelsea, est scruté en France et en Europe. En Ligue 1, quatre formations seraient particulièrement intéressées : Strasbourg, Rennes, Nice et Reims.

Derrière Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles dans la hiérarchie

La valeur de Kumbedi oscillerait entre 8 et 10 millions d'euros. À 19 ans, le membre de la prometteuse génération 2005 a déjà montré quelques bribes de ce qu'il sait faire, puisqu'il a joué 23 rencontres en 2022-2023 avec les Rhodaniens, dont 17 comme titulaire. Le natif de Stains, en Île-de-France, a aussi remporté l'Euro U17 en 2022.

Barré aujourd'hui à l'Olympique lyonnais par Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles, qui ont apporté chacun des garanties et une fiabilité défensive que leur jeune coéquipier n'a pas encore forcément, Kumbedi pourrait ainsi ne pas aller au bout de son contrat qui se termine en 2027.