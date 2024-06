Ligue 1 : O'Brien et Mata (OL) parmi les recrues les plus utilisées

Jake O’Brien et Clinton Mata célébrant la victoire de l’OL à Lorient (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Dans le top 10 des recrues les plus utilisées cette saison en Ligue 1, on retrouve deux Lyonnais, Jake O'Brien et Clinton Mata.

Parmi les recrues estivales, ce sont certainement les deux joueurs ayant le mieux réussi leur intégration, même si Ainsley Maitland-Niles et Duje Caleta-Car ont aussi laissé apercevoir de belles choses. Avec respectivement 2370 et 2222 minutes disputées, Jake O'Brien et Clinton Mata figurent dans le top 10 des footballeurs de Ligue 1 ayant le plus joué sous leur nouvelle tunique.

L'Irlandais est sur le podium, juste derrière Andy Pelmard (Clermont Foot 63, 2988 minutes) et Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, 2628). L'Angolais est un peu plus loin, au huitième rang, entre Akor Adams (Montpellier, 2264) et le duo Wilfried Singo (AS Monaco) - Dilane Bakwa (Strasbourg, 2186).

16 recrues utilisées en Ligue 1

Globalement, les nombreux mouvements à l'été 2023 et à l'hiver dernier ont fait de l'OL la formation la plus active dans ce domaine. Avec 16 recrues utilisées tout au long de l'exercice 2023-2024 (sur 17, seul Lucas Perri n'a pas connu le championnat), le club rhodanien est celui ayant le plus fait appel à de nouveaux éléments. Il se classe devant l'OM et Reims (14).

À la fois par choix, mais aussi par obligation, l'Olympique lyonnais a dû s'appuyer sur ces garçons fraîchement arrivés. Ils ont participé à 45,4% des minutes au total en Ligue 1. Une situation illustrée donc par O'Brien (troisième temps de jeu de l'équipe), Mata (cinquième), mais aussi par Duje Caleta-Car (septième) et Ernest Nuamah (huitième).

41% des buts lyonnais

Portées par les quatre réalisations du néo-international avec l'Irlande, les recrues rhodaniennes ont marqué 41% des 49 buts inscrits dans l'élite par les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Le sixième meilleur bilan, à égalité avec Paris. Les Phocéens sont eux à 60%, notamment grâce à Aubameyang, et personne ne fait mieux.