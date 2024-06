Mercato : un été qui s’annonce mouvementé à l’OL

Entre masse salariale à dégraisser et options d’achat à lever, le mercato estival de l’OL s’annonce sportif.

Ce lundi 10 juin, le mercato estival ouvrira officiellement ses portes en Ligue 1. Cela donnera-t-il lieu à une première annonce d’arrivée à l’OL ? Le nom d’Abner revient avec insistance avec un contrat qui aurait déjà été signé, mais rien ne dit que le latéral du Betis sera un joueur lyonnais dès le début de la semaine prochaine. Entre le mercato estival et le passage devant la DNCG, la semaine de l’OL ne s’annonce pas de tout repos et la bascule vers cette nouvelle saison 2024-2025 risque d’être définitive.

Toutefois, dans cette période, le mercato est forcément sur toutes les lèvres et entre Rhône et Saône, les prochaines semaines vont rassembler à un vrai marathon. L’OL va devoir vendre avant d’acheter, mais dans un sens comme dans l’autre, les mouvements risquent d’être nombreux. Entre une masse salariale à alléger et une volonté de se renforcer au gré des ventes, il n’y aura pas de statu quo à Décines.

Dans le sens des départs :

Les actés : Henrique (fin de contrat), Kadewere (Nantes) ainsi que les fins de prêts de Benrahma (West Ham), Caleta-Car (Southampton), Mangala (Nottingham Forest), Baldé (Troyes)

Les probables : Cherki, Caqueret, Lacazette, Lopes, Tagliafico, Mangala, Alvero, Patouillet

Dans le sens des arrivées :