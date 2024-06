Mercredi, Bradley Barcola a fêté sa première sélection avec les Bleus contre le Luxembourg (3-0). Il est devenu le 35e international français formé à l’OL.

C’est devenu une habitude depuis plusieurs mois, voire années désormais. À chaque liste de l’équipe de France, l’OL brille par son absence. Le cas Alexandre Lacazette suscite quelques débats chez les suiveurs, mais il est clair que Didier Deschamps ne compte pas sur le vivier lyonnais pour constituer son groupe. Il n’y aura aucun joueur rhodanien chez les Bleus pour l’Euro 2024 et ce n’est malheureusement pas vraiment une surprise. Septième la saison dernière, sixième cette année, l’OL ne brille pas pour ses résultats sportifs. D’autant plus que la part de joueurs français dans le onze n’est plus majoritaire. L’OL n’est plus présent en équipe de France, mais cela n’empêche pas la formation à la lyonnaise d’être toujours reconnue.

Dans les pas de Gusto et Lukeba

Mercredi soir, à Metz, Bradley Barcola a porté la tunique française pour la première fois de sa jeune carrière. Passeur décisif pour Mbappé, l’ailier représente avant tout le PSG, mais a suivi les traces de Malo Gusto et Castello Lukeba en devenant international. En foulant la pelouse messine contre le Luxembourg, Barcola est devenu le 35e joueur passé par l’OL Académie à compter une sélection en Bleus. Dans l’histoire de la sélection, seul l’AS Monaco fait mieux avec 39 éléments. Les supporters lyonnais aimeraient avant tout pouvoir compter sur ces internationaux avec le maillot de l’OL, mais c’est une fois de plus une façon de mettre en avant l’Académie.