OL : Lacazette, un manque de reconnaissance comme carburant ?

L’épisode des Trophées UNFP est venu s’ajouter à la longue liste des évènements contraires quand il s’agit d’Alexandre Lacazette. Pourquoi le capitaine de l’OL souffre-t-il autant d’un manque de reconnaissance en France ?

Troisième meilleur buteur de Ligue 1 après avoir été dauphin de Kylian Mbappé la saison dernière. En championnat, personne ne fait mieux qu'Alexandre Lacazette depuis deux saisons et son retour dans le club formateur. Hormis l’extraterrestre parisien, clairement sur une autre planète, l’attaquant de l’OL est ce qu’il se fait de mieux dans l’Hexagone. À l’heure où il reste encore trois matchs de championnat et la finale de Coupe de France, le retour de l’attaquant est clairement une réussite entre Rhône et Saône. Adulé par tout un stade au moment de l’annonce des équipes, le numéro 10 lyonnais continue malgré tout de traîner un manque de reconnaissance à l’échelle nationale.

Ce n’est pas nouveau, mais avec le temps, on était en droit de se dire que les cinq années à Arsenal auraient fait son effet. Et pourtant… Snobé la saison dernière pour le titre de meilleur joueur de la Ligue 1 aux Trophées UNFP, Lacazette est de nouveau absent pour ce nouvel exercice. Certains diront, qu’à l’image de l’OL, il ne performe réellement que depuis décembre. Cela peut s’entendre, néanmoins, quand on sait que cette liste est faite suivant les votes des joueurs du championnat, difficile de comprendre. "Comment un joueur comme Dembélé que j'apprécie, mais qui n'a marqué qu'un but cette saison peut se retrouver à sa place ?", se questionne Kevin Lanoir, membre de la génération 91 à Tola Vologe.

Lanoir : "Peut-être raté certains coches dans sa communication"

C'est tout le paradoxe avec Alexandre Lacazette. Élevé au rang de légende entre Rhône et Saône, il paie un déficit de sympathie dans l'Hexagone. Les réputations semblent avoir bon dos et difficiles à enlever. Il y a forcément celle que l'attaquant a traînée durant son premier passage à l'OL, comme étant un buteur qui ne marque que sur penalty. C'est loin d'être le cas désormais puisqu'il n'a inscrit qu'un but dans cet exercice sur les 16 réalisations. Seulement, son "côté boudeur, un peu nonchalant" lui fait aujourd'hui défaut dans une société de plus en plus axée sur le paraître. "On est en 2024 et malheureusement, il faut se montrer actif pour se faire aimer, poursuit son ancien coéquipier au centre. Plus tu alimentes tes réseaux, mieux c'est. Seulement, ce n'est pas son caractère, il préfère rester authentique que de jouer un rôle."

Cette authenticité lui a forcément joué un mauvais tour, notamment dans sa relation avec l'équipe de France qui aurait pu changer bien des choses dans la perception que les observateurs ont aujourd'hui d'Alexandre Lacazette. Dans l'entourage du joueur, on le conçoit, "il a un caractère de cochon, un peu borné" et aurait pu arrondir les angles à un moment chez les Bleus pour retrouver grâce auprès de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2018. Il ne l'a pas fait et s'est fait aujourd'hui une raison, même si cela l'a forcément affecté.

Seulement, à l'image de ces absences aux Trophées UNFP, Lacazette en tire sa force et s'est forgé une vraie carapace. Aussi bien pour performer sur le terrain - "on peut presque parier sur une grosse performance à Lille", avance Lanoir - que pour éviter toute mauvaise surprise en dehors. "Son cercle est très restreint, c'est quelqu'un de méfiant. Ses amis sont quasiment les mêmes aujourd'hui que quand il n'était qu'Alexandre qui prenait le métro pour aller s'entraîner avec les pros à Gerland."

L'amour d'une ville est désormais plus important

Étant quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui durant sa jeunesse au centre et qui a évolué sur ce point au fil des années, Alexandre Lacazette est avant tout un fidèle. Aussi bien en amitié que dans l'amour qu'il porte à ce maillot de l'OL. Malgré des touches en Allemagne et en Italie, il a fait le choix de revenir dans son club formateur à l'été 2022, aussi bien par choix familial, lui qui est devenu papa pour la 3e fois, que pour l'envie d'écrire encore un peu plus son histoire sur ses terres.

À bientôt 33 ans, Alexandre Lacazette n'a plus le temps pour les futilités comme une récompense individuelle. Il laisse avant tout ce débat aux autres pour se concentrer sur lui-même et transmettre à l'image d'une relation de grand-frère auprès de Rayan Cherki. Dans cette fin de saison, accrocher l'Europe et la Coupe de France en tant que capitaine suffira largement à son bonheur. Et à celui de tout un club, et c'est peut-être là l'essentiel. Être prophète dans sa ville, voilà la plus belle des récompenses.