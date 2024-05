Mercato : Vitor Roque (FC Barcelone) contacté par l'OL ?

Ne jouant que très peu avec le FC Barcelone, Vitor Roque pourrait être amené à bouger durant l’été. De nombreux clubs auraient contacté l’agent de l’attaquant brésilien, dont l’OL.

La saison n’est même pas encore finie que la période du mercato estival semble déjà lancée. Le coup d’envoi officiel sera donné début juin, mais cela n’empêche pas les clubs d’avancer leurs pions sur certaines pistes. L’heure n’en est pas là pour l’OL, même si en coulisses Matthieu Louis-Jean et son équipe s’activent logiquement pour renforcer un effectif avec encore quelques lacunes.

Toutefois, sur le terrain, il reste trois matchs de championnat et une finale de Coupe de France à disputer avec la possibilité de jouer l’Europe la saison prochaine. Au moment de séduire un joueur, cette donnée est loin d’être négligeable. Quoi qu’il en soit, Mundo Deportivo avance depuis quelques heures que la situation de Vitor Roque a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont le club lyonnais.

Encore un profil très jeune

Recruté à prix d'or par le FC Barcelone durant l'hiver, l’attaquant brésilien n’a pour le moment pas réussi à trouver sa place (310 minutes en 13 matchs). Il n'en fallait pas plus pour voir son avenir à court terme chez les Blaugrana être remis en cause. Si aucune approche officielle n’a été faite en direction du Barça, l’agent de Vitor Roque aurait lui le téléphone qui surchauffe d’après le média catalan.

Manchester United, Naples, Nice et l'Olympique lyonnais auraient pris la température auprès du représentant du Brésilien en plus des deux clubs de Séville. Rien de bien saignant pour le moment, d’autant plus avec une concurrence aussi dense. Toutefois, à l’image de Gift Orban et Malick Fofana, des jeunes profils semblent encore intéresser l’OL pour cet été.