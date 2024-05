Pierre Sage célébrant le troisième but d’Alexandre Lacazette lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré le renouveau de l’OL sous sa coupe, Pierre Sage ne fait pas partie des nommés pour le titre de meilleur coach aux Trophées UNFP. Tout comme Alexandre Lacazette pour le meilleur joueur.

À chaque cérémonie, son lot d’incompréhension, de cris au scandale en tout genre. Ce n’est pas encore cette année que les Trophées UNFP laisseront de marbre les suiveurs et supporters des clubs de Ligue 1. En vue de la cérémonie qui se tiendra le 13 mai prochain à Paris, la liste des différents nommés et des différentes catégories a été dévoilée mardi soir sur les réseaux sociaux de l’UNFP. Et forcément, cela a fait réagir, notamment dans l’environnement lyonnais. En raison d’une première partie de saison plus que compliquée, l’OL ne place qu’un seul représentant et ce n’est pas forcément celui à qui on pouvait s’attendre.

Le 13 mai, Rayan Cherki sera le seul joueur de l’OL présent dans la capitale. Comme la saison dernière, Alexandre Lacazette n’a pas été retenu dans la catégorie du meilleur joueur de la saison. Malgré ses 16 buts en 2023-2024, le capitaine lyonnais paie toujours un manque de reconnaissance à l’échelle nationale. Pour la deuxième saison consécutive, il est resté à quai et aura certainement à cœur de répondre sur le terrain lors des trois dernières journées de Ligue 1.

Des choix toujours difficiles à comprendre

Alexandre Lacazette snobé, l’OL aurait pu se dire que la prise en mains de l’équipe par Pierre Sage et son redressement auraient pu jouer en faveur de son coach. Peine perdue puisque le natif de Lons-le-Saunier ne fait pas partie des cinq nommés pour le titre de meilleur coach. Malgré la deuxième meilleure moyenne de points sur la saison (1,95 contre 2,32 pour Luis Enrique), Sage paierait avant tout un point du règlement avec un nombre de matchs pas assez conséquent.

Pourtant, en Ligue 2, Olivier Dall’Oglio, arrivé à Saint-Etienne après Pierre Sage à l’OL, fait bien partie de la liste pour le meilleur coach de deuxième division. Difficile donc de trouver une vraie justification, d’autant plus qu’Adi Hütter, toutefois deuxième de Ligue 1, n’est même pas dans cette liste des cinq entraîneurs. Au contraire de Luka Elsner, qui lutte avant tout pour ne pas descendre avec Le Havre.