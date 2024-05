OL - Monaco (3-2) : une réussite tactique

Lors du choc entre l'OL et Monaco (3-2), Pierre Sage et ses hommes ont pris le meilleur sur les Monégasques. Une réussite au score final, certes, mais aussi dans le schéma de jeu.

Une fois, mais pas deux. À la suite de l’échec du 4-2-3-1 aligné face au PSG (4-1), Pierre Sage avait retenu la leçon. Il est alors revenu à ses fondamentaux en privilégiant son habituel 4-3-3 ou 4-1-4-1 pour la réception de l’AS Monaco dimanche (3-2). Un choix somme toute logique, car lorsque l’OL débute dans cette formation, il cumule 67% de succès (huit victoires en douze matchs). En outre, le dispositif en 3-4-2-1 s’était avéré lui aussi efficace (quatre victoires en quatre parties). Des résultats qui laissent entendre que les coéquipiers de Nemanja Matic ne sont pas performants dans un système à deux milieux de terrain.

Anticiper les forces de l'adversaire

Dès lors que l’entre-jeu est au complet, l’ensemble de l’effectif se porte mieux. Très vite dépassé contre Paris (deux buts en six minutes), le double pivot n’avait pas livré la performance espérée par le technicien jurassien. Pierre Sage souhaitait jouer la possession et orienter son jeu vers l’avant en alignant quatre attaquants, dont Rayan Cherki, positionné dans un rôle de créateur. Une décision assez surprenante, car le club rhodanien n’a jamais connu un succès en débutant dans ce système cette saison (huit matchs, sept nuls et une défaite).

Mais le coach de 44 ans n’est pas du genre tête de mule. Face à un adversaire monégasque redoutable par son pressing haut, l'entraîneur de 44 ans n’avait pas d’autre choix que de solidifier son milieu de terrain. De plus, le jeu des Rouges et Blancs se concentre davantage dans l’axe. Un paramètre qui a bien été pris en compte par l’entraîneur rhodanien." Cette équipe se densifie énormément au centre lorsqu’elle attaque. Elle garde toujours deux possibilités sur les côtés, ce qui leur crée beaucoup de solutions. On a eu du mal à fermer les passes dans l’interligne, même si on en avait la volonté " déclare-t-il au micro de Prime Vidéo.

Une tactique de jeu bien rodée

Le 4-3-3 avait permis aux hommes de Pierre Sage de pouvoir exercer un pressing haut en première-mi-temps sans être fortement pris de court en phase de contre-attaque, car Matic endossait le rôle de sentinelle. Après avoir pris le dessus sur le groupe d'Adi Hütter (2-1, 26e), les Lyonnais ont opté pour un schéma de jeu plutôt défensif en seconde mi-temps. Alexandre Lacazette n’hésitait pas à revenir aux abords de sa surface. Ce qui a notamment créé le but de la victoire (récupération de l'avant-centre), à la suite d’une attaque rapide parfaitement conclue par Malick Fofana (84e). L’OL a retrouvé un schéma de jeu qui lui réussit bien. Il faudra répéter l'exercice lundi prochain, face à des Lillois intraitables sur leurs terres.