Gift Orban (OL) face à Baptiste Santamaria et Steve Mandanda (Rennes) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans la course à l’Europe, Rennes peut espérer terminer 7e de Ligue 1. De ce fait, Steve Mandanda et ses coéquipiers seront avant tout supporters du PSG lors de la finale de la Coupe de France contre l’OL.

Huitième de Ligue 1, à deux points de la 6e place, à trois journées de la fin. Finaliste de la Coupe de France le 25 mai prochain. Dire que l’OL aurait son destin entre les mains pour accrocher une place européenne pour la saison prochaine relevait presque de la folie il y a encore plusieurs semaines. C’est pourtant bien une réalité en ce 1er mai. Avec Lille, Clermont et Strasbourg au programme dans le sprint final du championnat, les Lyonnais peuvent espérer faire un gros coup en cas de quasi-sans-faute d’ici au 18 mai.

Si tel n’est pas le cas, il restera toujours la Coupe de France contre le PSG une semaine plus tard. Ce chemin est toutefois plus aléatoire contre le champion de France 2023-2024. Cependant, en décrochant sa place pour le stade Pierre Mauroy, l’OL s’est offert une chance supplémentaire en rendant la 7e place de Ligue 1 européenne et a fait le bonheur de ses concurrents.

Quatre pour deux places

Dans le dur depuis plusieurs matchs (4 défaites sur cinq), Rennes a reculé à la 9e place au classement. Mais, les hommes de Julien Stéphan ne sont qu’à deux longueurs de l’OL, avec un goal average positif, et de l’OM. Tout n’est donc pas terminé et en attendant de faire le travail sur le terrain, Steve Mandanda se projette déjà sur le choc OL - PSG du 25 mai. Avec une petite préférence. "On ne mérite peut-être pas mieux que ce qu’on a aujourd’hui. Il faut essayer d’accrocher cette 7e place, en espérant que le PSG gagne contre l’OL, c’est tout ce qu’on peut espérer aujourd’hui, a déclaré le gardien rennais après la défaite contre Brest (4-5). Sur ce qu’on fait, on ne mérite pas mieux." Avec encore neuf points à distribuer, la Ligue 1 n'a pas encore livré tous ses secrets.