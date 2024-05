Trophées UNFP : cinq joueuses de l'OL nommées

Lindsey Horan (OL) face à Grace Geyoro (PSG) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

En plus de Rayan Cherki chez les garçons, l’OL sera aussi représenté chez les féminines lors des Trophées UNFP le 13 mai prochain.

L’OL va-t-il repartir bredouille de la cérémonie des Trophées UNFP le 13 mai prochain à Paris ? Il y a de très fortes chances que la réponse à cette question soit positive. En raison d’une première partie de saison catastrophique, le club paie ces six mois chez les garçons avec le seul Rayan Cherki nommé chez les garçons. Le jeune offensif concourt dans la catégorie du meilleur espoir de la Ligue 1, mais quelque chose nous dit que Warren Zaïre-Emery (PSG) fait figure de grand favori. L’OL se rattrapera-t-il chez les féminines ? Invaincues cette saison avant le dernier match de la saison régulière à Bordeaux le 8 mai prochain, les Fenottes ont réussi à placer cinq joueuses pour ces Trophées UNFP. Cinq fois plus de chances de repartir avec une récompense individuelle ?

Dumornay enfin récompensée ?

Pas forcément. On a pu le voir lors des Trophées de la D1 féminine, Tabitha Chawinga a impressionné avec le PSG et l’attaquante parisienne fait de nouveau partie des nommées pour le titre de meilleure joueuse. Lindsey Horan et Ada Hegerberg ne partent clairement pas favorites dans cette catégorie, même si ce genre de cérémonie donne parfois lieu à des surprises. De son côté, Christiane Endler a vu son nom associer au trophée de meilleure gardienne.

Malgré une défense imperméable cette saison, la Chilienne n’avait pas réussi à remporter le titre en début de semaine pour les trophées de la D1. Elle avait vu la portière du Paris FC Chiamaka Nnadozie sacrée. L'espoir lyonnais viendra très certainement de cette catégorie des jeunes joueuses en devenir. Avec Melchie Dumornay et Vicki Becho, déjà nommées la saison dernière, l'OL a peut-être les meilleures chances de rafler la mise...