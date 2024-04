Avec un but et une passe décisive, Melchie Dumornay a été capitale dans le succès de l’OL contre le PSG. L’Haïtienne a été élue joueuse des demi-finales aller de Ligue des champions.

Pour une première titularisation en Ligue des champions, elle pouvait difficilement rêver mieux. Après ses débuts dans la compétitions contre Benfica, Melchie Dumornay a passé une étape supplémentaire samedi contre le PSG. Elle en a profité pour se mettre en évidence et prouve que le futur pouvait s’annoncer radieux avec l’Haïtienne. Dans le milieu à trois choisi par Sonia Bompastor, Dumornay a relancé l'OL avec le but de l’égalisation de toute beauté avant d’être une nouvelle fois décisive. Un décalage de l’ancienne Rémoise a permis à Amel Majri d’offrir la victoire (3-2) aux Fenottes contre leurs meilleures ennemies au Parc OL.

Au repos contre Guingamp ce mercredi

Melchie Dumornay se montrera autant à son aise dimanche (16h) au Parc des Princes ? La performance aller de la jeune Lyonnaise n’est en tout cas pas passée inaperçue. Avec un but et une passe à son actif, Dumornay a été élue joueuse des demi-finales aller de la Ligue des champions. Un titre qui s'ajoute à celui du plus joli but. Deux récompenses honorifiques avant tout, mais qui montrent qu’à seulement 20 ans, la milieu n’a pas le temps. Absente du groupe lyonnais ce mercredi contre Guingamp, elle devra malgré tout prendre son mal en patience jusqu'à dimanche.