Suite à la programmation de Lille - OL le lundi 6 mai à 21h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" bouscule sa grille. Ce nouveau numéro de TKYDG aura lieu dès le coup de sifflet final à 23h.

La LFP a poussé "Tant qu’il y aura des Gones" à s’adapter. En raison des nombreux changements de calendrier, la Ligue a choisi de programmer le déplacement de l’OL à Lille le lundi 6 mai à 21h. Ce choix s’explique notamment par l’impossibilité de fixer des rencontres le dimanche 5 mai en raison de l’hommage rendu aux victimes de Furiani à Bastia. À programmation exceptionnelle du match de Ligue 1, ajustement exceptionnel également pour l’équipe de TKYDG ! Plutôt que de repousser de 24h l’émission, Razik Brikh et Nicolas Puydebois seront bien fidèles au rendez-vous du lundi soir, mais avec quelques heures de retard.

Débrief à chaud à partir de 23h

La fine équipe de TKYDG sera présente sur le plateau non pas à 19h comme c’est le cas toutes les semaines, mais à 23h après le coup de sifflet final de ce Lille - OL. Ce sera l’occasion d’effectuer un débriefing à chaud de cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1 et d’en savoir un peu plus sur les ambitions qu’il peut rester à l’OL après ce calendrier infernal vécu pendant un mois avec les quatre premiers du championnat. L’Europe toujours accessible avant Clermont et Strasbourg ? Ou une fin de saison en roue libre en attendant la finale de la Coupe de France ? Réponse le lundi 6 mai à 23h sur la chaîne YouTube de l’émission.