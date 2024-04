OL Académie : les U19 féminines plus proches que jamais du titre

Grâce à leur victoire sur le PSG (1-2) le week-end dernier, les U19 féminines de l’OL ont fait un pas de plus vers le titre. Un succès dans un mois face à Dijon et le triplé sera assuré.

Ce mercredi (18h30), l’OL féminin fera la part belle à ses jeunes joueuses du centre de formation contre Guingamp. Ce sera l’occasion pour les Fenottes de gouter au haut niveau, même si certaines devraient avant tout rester sur le banc. Toutefois, c’est le grand écart puisqu’en l’espace de trois jours, neuf joueuses vont passer d’un match du championnat national U19 à celui de D1 féminine. En effet, dimanche, Belhadj, Sangaré, Marques, Bethi, Oillic, Ouazar, Bekhaled, Mendy et Charpentier étaient toutes en déplacement du côté de Poissy pour affronter le PSG pour la 8e journée de la phase Élite du championnat.

La réserve recolle dans la course au podium

On ne peut pas dire qu’elles aient flanché, car avec la victoire acquise dans la capitale (1-2), l’OL se rapproche encore un peu plus du titre. Grâce à des buts de Sofia Bekhaled, qui va connaitre sa première dans le groupe pro ce mercredi, et Laureen Oillic, les U19 féminines comptent cinq points d’avance sur Montpellier. À deux journées de la fin, les Lyonnaises n’ont besoin que d’un résultat positif contre Dijon le 19 mai prochain pour s’assurer un troisième titre consécutif dans la catégorie. Dans le même temps, la réserve féminine s'est imposée à Meyzieu contre Nîmes (2-0) et rejoint Grenoble pour une place sur le podium.