OL - Guingamp : les cadres au repos avant le retour contre le PSG

Sonia Bompastor ne veut prendre aucun risque contre Guingamp. L’OL assuré de finir premier et qualifié pour les play-offs, l’entraîneure a laissé la quasi-totalité de ses cadres au repos avant le retour de contre le PSG.

Sans faire injure à Guingamp, le match de mercredi soir (18h30) n’est clairement pas celui qui a été coché par Sonia Bompastor et ses joueuses dans cette semaine à trois rencontres. Intercalée entre les deux confrontations contre le PSG en Ligue des champions, la rencontre de la 21e journée n’a d’autre enjeu que de poursuivre l’invincibilité dans cette saison régulière. À côté de ça, les têtes et les esprits sont forcément tournés vers le retour au Parc des Princes de dimanche et la possibilité de retrouver une finale européenne le 25 mai prochain. En ce sens, Sonia Bompastor a clairement fait le choix de faire tourner et reposer ses cadres. Amel Majri, Perle Morroni ou encore Vanessa Gilles font office d'anciennes dans un groupe de l'OL qui n'a jamais été aussi jeune.

Soir de première à venir pour de nombreuses joueuses

Contre Guingamp, Bompastor devrait logiquement accorder du temps de jeu pour la première fois à certains jeunes du centre de formation. On pense notamment à Alice Marques, qui attend de faire ses débuts en pros. Ces dernières semaines, l’OL a été assez touché pour que la coach ne prenne aucun risque de ce côté-là. Avec Mélissa Bethi, Ambre Ouazar, fraîchement retenue avec les U17 françaises, Sofia Bekhaled ou encore Leila Wandeler, il va y avoir de la jeunesse sur la pelouse du stade Gérard Houllier mercredi soir.

Le groupe de l’OL contre Guingamp : Belhadj, Benkarth - Gilles, Marques, Morroni, Sangaré, Sombath, Sylla - Bethi, Majri, Mendy, Oillic, Ouazar, Van de Donk - Becho, Bekhaled, Charpentier, Wandeler