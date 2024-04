OL - PSG (3-2) : "On a gardé notre self-control", souligne Majri

Héroïne du match OL - PSG samedi (3-2), Amel Majri a salué le sang-froid des Lyonnais dans les dernières minutes du match pour renverser la situation.

Et la délivrance tomba du ciel. Plus exactement du pied gauche d'Amel Majri, qui envoya une frappe imparable pour la gardienne du PSG dans le petit filet opposé. Ultime réalisation de ce choc complétement dingue (3-2), ce tir a propulsé l'OL et les 38 466 supporteurs de Décines au septième ciel.

Pourtant, les Fenottes revenaient déjà de loin à cet instant-là, elles qui étaient menées 2 à 0 à la 80e minute, avant les tentatives fructueuses de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay. "On n’a pas été récompensées en première période car je pense qu'on est plutôt bien dans le match. De leur côté, elles ont bien joué le jeu. On est restées sur nos qualités en gardant notre plan de jeu et on y a cru, a déclaré Majri après la rencontre. Je suis fière parce qu'on a affiché un beau visage."

"On a été récompensées"

Remplaçante au coup d'envoi, la milieu offensive a su se montrer décisive. Mais elle retient avant tout l'aspect collectif et la réaction rhodanienne dans la tempête. "Malgré les deux buts du retard, on a gardé notre self-control, on ne s'est pas éparpillées dans tous les sens et on a continué d’y croire. Nous avons repris la maîtrise et on savait qu’il fallait juste des occasions et les mettre au fond. On a aussi durci derrière avec Vanessa Gilles. On a toutes fait un beau match et on a été récompensées, a-t-elle loué. Maintenant, nous sommes concentrées sur la seconde manche."

Sa performance lui a d'ailleurs valu les applaudissements de son entraîneure à l'issue de la partie. "C'est une enfant du club, c'est toujours symbolique et positif, relevait Sonia Bompastor. C'est parfois difficile pour elle car toutes les joueuses voudraient jouer. Mais on a besoin de tout le monde." Et cet OL - PSG l'a bien démontré.