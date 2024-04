Dans la folle remontée de l'OL face au PSG samedi (3-2), Sonia Bompastor a retenu le caractère de son équipe.

Un scénario renversant qui tombe dans l'escarcelle de l'OL. Samedi, les Fenottes ont battu le PSG au terme d'une rencontre folle. Courant après le score dans cette demi-finale aller, elles ont réagi dans les dernières minutes, infligeant un 3 à 0 à leur adversaire pour l'emporter et prendre un petit avantage.

A l'issue de cette partie, Sonia Bompastor voulait surtout accentuer sur cette période hors du temps durant laquelle les Lyonnaises ont tout bousculé. "On retient le renversement de situation, le fait de revenir après avoir été menées 2 à 0 et de finalement l'emporter 3-2. Cela prouve la force mentale et collective du groupe. Je suis fière de mes joueuses. A la mi-temps, j'ai eu des mots très positifs car on faisait de bonnes choses. Ce qui nous manquait, et c'est souvent le cas au haut niveau, c'est l'efficacité, a observé la coach. On y a toujours cru. Même à 2-0, je n'avais pas l'impression que cela reflétait ce qui se passait sur le terrain."

"On devrait croire en nous et chercher la réduction du score"

Pourtant, nous étions loin de tout ça en deuxième période, lorsque Paris a trouvé la faille pour la deuxième fois, et que les coéquipières de Wendie Renard semblaient perdues sur le terrain. "Au retour de la deuxième période, on encaisse un second but dans le pire moment. Il fallait croire en nous et aller chercher au moins la réduction de l'écart pour ensuite avoir le soutien du public et inverser la donne. On est une équipe de qualité, donc on est capables de beaucoup marquer", a affirmé Bompastor.

On peut aussi souligner que l'apport des remplaçantes et montée en pointe de Melchie Dumornay ont permis au club rhodanien de revenir de très loin. "En tant qu'entraîneur, on se doit d'anticiper tous les scénarios, que ça se passe bien ou moins bien. Ça cogite dans la tête, et il faut pouvoir prendre les bonnes décisions à l'instant T, parfois ça fonctionne, d'autres fois non. Ce soir (samedi) ç'a payé, tant mieux, mais c'est aussi dû au talent individuel des joueuses", a rappelé l'ancienne dirigeante de l'académie féminine.

Paris n'a pas rendu les armes

Maintenant, rien est encore joué pour la place en finale. Les Franciliennes ont montré qu'elles avaient des armes à faire valoir, à l'image de Chawinga et Katoto. Entre-temps, l'OL aura reçu Guingamp mercredi. "Le retour sera dans une semaine, ce sera très difficile, a confié Bompastor. Nous avons l'expérience de ça. La priorité est de se concentrer sur nous, de bien récupérer, travailler, préparer ce deuxième rendez-vous pour être en mesure de faire une grande prestation là-bas et atteindre la finale. On savoure, mais dès dimanche, on basculera sur la suite."