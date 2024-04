Les joueuses de l’OL après leur victoire contre le PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Samedi, l'OL féminin a battu son record d'affluence face au PSG. 38 466 spectateurs ont assisté au succès des Fenottes.

Pour plusieurs raisons, le OL - PSG de samedi restera dans l'histoire et dans les mémoires. Pour le scénario d'abord, avec l'incroyable retournement de situation qui a vu les Fenottes passer de 0-2 à 3-2 en six minutes. Tout cela sous les yeux de 38 466 spectateurs. Il s'agit tout simplement d'un nouveau record pour les féminines, sachant que la précédente marque datait de 2019, déjà entre les deux meilleurs ennemis, avec 30 661 personnes dans le stade.

Le public rhodanien a dû apprécier la fin de partie de leurs joueuses, capables de revenir de très loin pour finalement l'emporter grâce aux réalisations de Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay et Amel Majri aux 80e, 85e et 86e minutes. Une remontée folle qui rappelle celle des garçons dimanche derniers contre Brest (4-3 après avoir été menés 3-1).

"Ç'a fait une grande différence", Bompastor

Et comme l'explique Sonia Bompastor, les supporteurs ne sont pas innocents dans ce résultat final. "Je ne sais pas si les gens dans les tribunes s'en rendent compte, mais pour nous, ç'a fait une grande différence. Lorsque vous sentez le soutien de 38 000 fans, ça fait du bruit, ça vous pousse, a assuré l'entraîneur. Ce sont des éléments qui permettent de se sublimer et d'aller au bout de vous-mêmes. L'aspect mental est tellement important que ç'a joué un rôle capital. Je tiens à les remercier. Émotionnellement, c'était super à vivre, et je pense que eux aussi ont passé une belle soirée avec cinq buts, des équipes joueuses... Ce type de rencontre permet de fidéliser son public."

Au retour, le 28 avril, les Parisiennes bénéficieront de cet atout, mais samedi, ce sont bien les Lyonnaises qui ont "été portées par l'ambiance" a apprécié Lindsey Horan. En espérant maintenant revivre d'autres matchs avec cette ferveur.