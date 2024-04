OL - PSG (3-2) : Diani montre la voie, une défense en souffrance

Permissif défensivement, l'OL a frôlé la correctionnelle contre le PSG ce samedi (3-2). Le but de Kadidiatou Diani a changé la donne. Retrouver le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d’OL - PSG (3-2) : Kadidiatou Diani sonne la révolte

Tout a été compliqué pour les Fenottes ce samedi. Hormis les vingts dernières minutes, celles qui comptent finalement après ce succès renversant (3-2), les joueuses de Sonia Bompastor ont vécu une partie difficile face au PSG. Contre son ancien club, Kadidiatou Diani est probablement la titulaire qui c'en est le mieux sortie au global, même si Melchie Dumornay a marqué et adressé une passe décisive. Volontaire, ne rechignant pas à aider Ellie Carpenter en défense, bien que Chawinga se soit régalée, l’ailière droite a surtout eu le rôle le plus important. En égalisant sur un service de l’Australienne à la 81e minute, elle a redonné l’espoir à son équipe. Le reste n’est que folie et irrésistible envie de s’imposer pour offrir au 38 466 supporteurs dans le stade, nouveau record pour les féminines, la fête qu’ils étaient venus chercher.

Le flop d’OL - PSG : une défense aux abois

Selma Bacha et Griedge Mbock (sortie blessée) sont passées totalement à côté de ce grand rendez-vous. Pour Ellie Carpenter et Wendie Renard, leur prestation est seulement rehaussée par leur passe décisive respective. Avec ce constat, on comprend que la défense rhodanienne a vécu un très mauvais moment contre les attaquantes parisiennes. Bien sûr, tout cela est question de travail collectif, mais comment expliquer la facilité avec laquelle Chawinga et Baltimore ont pu perforer l’arrière-garde lyonnaise ? Sans oublier Katoto, qui n’a eu que peu d’occasions, mais qui a fait parler son instinct de buteuse pour sanctionner les errances des Fenottes. Avec l’entrée de Vanessa Gilles, la stabilité est revenue, même si Katoto a frôlé le 3 à 0 à la 71e. Dimanche 28 avril, au retour, l’OL devra faire bien mieux que cela, car même avec ce court avantage, il reste sous la menace, surtout lorsqu’on observe les fautes d’inattention, tactiques et techniques qui ont permis au PSG de marque à deux reprises.