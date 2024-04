PSG - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 30e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OL.

Avant-match PSG - OL

Cela ne se voit peut-être pas à la lecture du classement, notamment à cause de l'OL (8e), mais le choc de ce dimanche entre le PSG et l'Olympique lyonnais en sera bien un. En effet, il s'agit d'un duel entre les deux meilleures formations en Ligue 1 en 2024. Cette année, aucune autre équipe n'a pris plus de point que celles de Pierre Sage et Luis Enrique (25 et 23).

En revanche, les enjeux seront bien différents pour ces deux adversaires, puisque Paris vise un nouveau titre de champion de France, quand les Rhodaniens espèrent gratter une place dans le top 7 en fin de saison. Rappelons que d'un côté, Nicolas Tagliafico manquera la partie, suspendus, tout comme de l'autre Lucas Hernández et Manuel Ugarte. En revanche, Alexandre Lacazette sera bien là. Chez les Franciliens, Presnel Kimpembe est blessé.

A quelle heure se joue Paris - OL ?

Horaire inhabituel, du moins pour un dimanche. Alors que ces affiches en clôture des week-ends de Ligue 1 se disputent généralement à 20h45, le coup d'envoi de PSG - OL sera donné à 21 heures ce 21 avril. La raison de ce changement, la confrontation entre Toulouse et Marseille à 19 heures ce même jour. Au sifflet, nous retrouverons François Letexier, arbitre expérimenté de ces matchs.

Sur quelle chaîne voir PSG - OL ?

Pas de changement là en revanche. Ce PSG - OL de la 30e journée sera diffusé sur Prime Video. Vous devrez donc posséder un abonnement afin d'observer légalement la rencontre. Aux commentaires, Benoît Cheyrou et Julien Brun, et à la présentation en bord terrain, Thibault Le Rol et Jérôme Alonzo.