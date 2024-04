Comment Pierre Sage a relevé l'OL

D'une équipe dernière de Ligue 1, Pierre Sage a fait de l'OL une formation potentiellement européenne. L'entraîneur de 44 ans donne la recette de cette transformation.

Jusqu'à présent, c'est un peu comme si nous assistions à un tour de magie. Dernier de Ligue 1 en décembre, l'OL est désormais septième, en course pour une place en coupe d'Europe et un titre en Coupe de France. Le terme miracle semble un peu fort, mais l'effet Pierre Sage a fonctionné bien au-delà de l'imaginaire, menant sa formation à la meilleure dynamique de France en 2024.

Alors comment un entraîneur n'ayant jamais œuvré à ce niveau a-t-il pu à ce point transformer le visage de l'Olympique lyonnais. "Au début, il fallait créer des repères et une structure assez stable dans le fonctionnement, à la fois au quotidien, mais aussi dans la manière de jouer. C'est ça qui a permis de leur redonner de la confiance et de la conviction. Et ensuite, les résultats : selon moi, c'est le premier levier, a-t-il confié à L'Equipe. Car le meilleur moyen de donner du sens aux choses, c'est quand les récompenses arrivent rapidement. Donc l'idée de départ, c'était de créer une stabilité pour pouvoir ensuite surfer sur celle-ci. En attendant le mercato."

"Honnêteté" et "cohérence"

Mais encore fallait-il convaincre cet effectif, qui avait déjà essoré deux techniciens au cours de l'exercice 2023-2024, Laurent Blanc et Fabio Grosso. Pour cela, le Jurassien a misé sur "l'honnêteté". "On a toujours fait ce qu'on avait dit. Du coup, les joueurs peuvent relier l'engagement moral à des faits, a-t-il expliqué. Et quand moi-même, je me trompe, je n'ai aucun souci à l'assumer devant eux. Au départ, je leur ai dit : "OK, autant qu'on ait une relation saine parce qu'on n'a pas le temps de se faire des politesses." On ne pouvait pas contourner les frustrations ou rester dans la culture de l'alibi. Le deuxième aspect, ç'a été la cohérence. C'est-à-dire qu'entre le plan que je présentais et ce qu'il s'est passé, on était alignés."

Pas encore totalement satisfait par les prestations lyonnaises, bien qu'il remarque "des choses qui commencent à se produire", Sage a aussi beaucoup appuyé sur la notion "d'entraînabilité". Plus d'intensité sur les exercices, créer des habitudes à transposer lors des matchs... Une méthode qui, pour le moment, porte largement ses fruits.