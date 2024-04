Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Exclu contre Brest, Nicolas Tagliafico a pris un match avec sursis en plus de son match de suspension automatique. Le latéral manquera PSG - OL, dimanche (21h).

Comme bon nombre de ses coéquipiers, Nicolas Tagliafico va vivre la fin de saison avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Exclu contre Brest dimanche dernier, le latéral gauche savait déjà qu’il allait manquer le déplacement à Paris pour affronter le PSG, dimanche (21h). Néanmoins, la commission de discipline qui s’est réunie ce mercredi a décidé d’aller un peu plus loin dans la sanction. S’il n’a pris qu’un match ferme, l’Argentin va être en sursis jusqu'à la fin de la saison avec un match supplémentaire qui lui pend au nez en cas de nouveau carton jaune.

L'OL va devoir aussi gérer le cas de l'Argentin

S’il ne veut pas manquer la finale de la Coupe de France entre l’OL et le PSG le 25 mai prochain, Nicolas Tagliafico va devoir se tenir à carreau après cette 30e journée dimanche ou alors prendre un carton jaune contre Monaco ou Lille. Il sera alors suspendu soit pour le déplacement à Clermont, soit pour le dernier match de Ligue 1 contre Strasbourg au Parc OL. De son côté, Pierre Lees-Melou n’a pas obtenu gain de cause. Exclu en même temps que Tagliafico, le milieu de Brest a écopé d’un match ferme et manquera donc le choc contre Monaco dimanche en Bretagne.