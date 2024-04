Jake O’Brien après la défaite de l’OL contre Lille (0-2) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Averti face à Brest dimanche (4-3), Jake O’Brien sera en sursis pour le prochain match face au PSG. En cas de nouveau carton jaune, il sera suspendu à Lille.

Une rencontre complétement folle, à la fois par le scénario et par la qualité du spectacle produit. Le duel entre l’OL et Brest dimanche (4-3) a viré à l’irrationnel, avec toute la dramaturgie et la tension que cela nécessite. Les acteurs de cette partie ont connu des coups de chaud, avec plusieurs altercations, dont celle impliquant Nicolas Tagliafico, sanctionné d’un carton rouge. Mais dans cette même action, Jake O’Brien a lui aussi été averti par l’arbitre pour s'être empoigné avec un Brestois.

Sur les neuf dernières affiches disputées, il s’agit du deuxième jaune récolté par le défenseur central. Vous l’aurez compris, l’Irlandais va devoir se tenir à carreau encore une journée pour ne pas être suspendu, comme le sera l’Argentin à Paris par exemple. L’ancien joueur de Crystal Palace ne devra pas recevoir d’avertissement contre le PSG dimanche 21 avril afin de sortir de cette zone de turbulence. Dans le cas contraire, il sera privé du déplacement à Lille comptant pour la 32e journée de championnat (la date de cette confrontation n’a pas encore été dévoilée).

Maitland-Niles, Tolisso et Lacazette dans le même cas

D’autres footballeurs lyonnais sont dans ce même cas, à savoir Ainsley Maitland-Niles, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Les trois garçons sont en sursis jusqu’à la fin de la saison, et potentiellement donc pour la finale de la Coupe de France face à la formation parisienne le 25 mai prochain. Rappelons qu’O’Brien a déjà été suspendu pour deux rencontres suite à son exclusion contre Le Havre (3-1), puis à un carton jaune faisant sauter son sursis face à Marseille (1-0). Point positif, il n'aura, contrairement aux autres, qu'un seul match à gérer avec cette menace.