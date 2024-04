OL académie : carton plein pour les Fenottes

Le week-end passé, la réserve et les U19 féminines de l'OL ont gagné. Les plus jeunes gardent la main dans la course au titre.

Pas de carton plein chez les garçons de l’académie de l'OL malgré les succès des groupes Pro 2 et des U19, alors, tournons-nous vers les féminines. La réserve et les U19 étaient sur le pont dimanche 14 avril, et les deux équipes ont fait le travail en l’emportant à domicile.

Honneur à l’équipe d’Antoine Capinielli, qui recevait Clermont, cinquième et juste derrière elle au classement. Malgré l’ouverture du score d’Abigail Charpentier très rapidement, à la 7e minute, les Clermontoises ont su réagir pour égaliser à la 24e. L’Olympique lyonnais a alors choisi d’accélérer, marquant deux fois à la 42e et 52e. En fin de match, les Auvergnates sont revenues à 3-2 (80e), mais cela n’a pas empêché les Fenottes de glaner trois points capitaux pour sauvegarder le top 4. À cinq journées du terme de la D3, elles possèdent 36 unités, soit trois de moins que Grenoble, troisième. Le podium est donc encore accessible. Prochain arrêt, le duel à Meyzieu face à Nîmes le 21 avril.

Les U19 à un succès du titre

Leurs cadettes ont elles frappé un grand coup dans la course au titre. Opposées à leur dauphin, Montpellier, elles se sont imposées 3 à 0 grâce aux réalisations de Lorna Douvier, Sofia Bekhaled et Romane Rafalski. Une formation rhodanienne renforcée par Féérine Belhadj, Alice Marques et Wassa Sangaré. Avec trois longueurs d’avance sur le nouveau deuxième, le PSG, les jeunes Lyonnaises ont leur destin entre leurs mains pour empocher un troisième sacre consécutif dans la catégorie.

Le choc à Paris dimanche pourrait même assurer définitivement cette première place, car avec six points de plus à deux rencontres de la fin de la compétition, elles ne pourraient pas être reprises. En effet, elles auraient battu à deux reprises les Franciliennes, de quoi se classer devant leur concurrent en cas d’égalité.