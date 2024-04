OL : la réserve déroule à Hauts-Lyonnais et se maintient en N3

Facile vainqueur (1-3) de Hauts-Lyonnais samedi soir, la réserve de l’OL a acté son maintien en National 3. Romain Perret s’est illustré avec un doublé.

Elles étaient à égalité au classement avant le coup d’envoi, mais samedi, il n’y a pas eu de match entre Hauts-Lyonnais et la réserve de l’OL. À Saint Symphorien sur Coise, les Lyonnais ont déroulé pour s’offrir une victoire aisée (1-3) et surtout valider officiellement leur maintien en National 3. Quand elle jouait le titre en CFA il y a dix ans, la réserve a désormais des objectifs bien différents. Mais dans une poule K que l’on disait relevée, les joueurs de Gueïda Fofana ont réussi à se maintenir à quatre journées de la fin et ce n’est pas rien. L’entraîneur français va pouvoir maintenant profiter de cette fin de saison pour tester des choses et donner du temps de jeu à certains en vue de la saison prochaine.

Lega intenable depuis son retour

Samedi, la victoire lyonnaise n’a pas mis longtemps à se construire. Après seulement trois minutes de jeu, Romain Perret ouvrait déjà le score et se mettait une nouvelle fois en évidence. Ayant donné la victoire à l’OL au match aller, le jeune attaquant a remis ça contre Hauts-Lyonnais, s’offrant pour l’occasion un doublé après un bon service de Moussa Kanté sur coup-franc (0-2, 54e). En pleine réussite, la réserve va mettre un coup définitif derrière la tête des joueurs de Nicolas Pinard avec un troisième but à l’heure de jeu. Comme Perret, Sekou Lega est intenable depuis son retour de prêt et a encore une fois trouvé le chemin des filets. Youssouf Ndiaye a eu beau réduire le score en fin de match (1-3, 88e), l’OL a livré un match sérieux pour assurer son maintien.