OL - Mercato : Bastia casse le prêt de Sekou Lega

Prêté depuis le début de la saison en Corse, Sekou Lega ne disputera pas la deuxième partie de Ligue 2 à Bastia. Le club corse a annoncé avoir cassé le prêt de l’attaquant, de retour donc à l’OL.

Pour certains jeunes de l’Académie, le bonheur est dans le prêt, à l’image de Mathieu Patouillet. Pour Sekou Lega, c’est une tout autre histoire qui a pris fin mercredi 10 janvier. Prêté depuis le début de la saison à Bastia, l’attaquant va déjà faire son retour à l’OL. En effet, comme cela était avancé depuis plusieurs jours, le club corse a choisi de casser le prêt du jeune Lyonnais et de mettre un terme prématuré à l’aventure en Ligue 2. Dans un communiqué, Bastia a informé de la nouvelle mercredi soir, mettant en avant "une décision d’un commun accord" avec Lega.

Pour sa première expérience dans un championnat de haut niveau après avoir disputé plusieurs saisons avec la réserve de l’OL, Sekou Lega n’a pas réussi à se faire une place au soleil sur l’île de Beauté. Avec seulement 73 minutes en six apparitions avec le SCB, il n’a pas réussi à mettre à profit cette expérience qui prend donc fin après uniquement six mois. Plus apparu dans le groupe bastiais depuis le 25 novembre et ayant joué son dernier match le 18 du même mois, Sekou Lega va très sûrement retrouver la réserve de Gueïda Fofana en attendant peut-être de trouver un nouveau point de chute pour les six prochains mois.