Dominateur, mais inefficace, l’OL a longtemps cru perdre ses premiers points de la saison en championnat. Mais un éclair d’Ada Hegerberg a validé la domination lyonnaise contre le Paris FC (1-0).

Le talent individuel a fait la différence. Mercredi, au GOLTC, le Paris FC a longtemps cru avoir mis en place le plan parfait pour ramener un point de Décines et surtout mettre fin au sans-faute de l’OL dans ce championnat après onze victoires en onze matchs. C’était sans compter sur l’éclair de génie d’Ada Hegerberg, de retour à son meilleur niveau, pour forcer le verrou parisien à six minutes de la fin du temps réglementaire (1-0).

De quoi permettre à tout un stade de pousser un grand ouf de soulagement après la frustration de 80 premières minutes durant lesquelles les Fenottes ont fait preuve d’approximation technique dans le dernier geste. "C’est un scénario qui me plaît aussi. On a l’habitude de voir un OL dominant qui marque assez rapidement dans ses matches. Mais c’est bien aussi en termes d’état d’esprit et de valeur de montrer que l’on est capable d’être solidaires, a réagi Sonia Bompastor après la rencontre. Les joueuses ont fourni beaucoup d’efforts pour un premier match de l’année, face à un très bel adversaire. Même si on doit faire preuve de plus d’efficacité, notamment lors de la première demi-heure, on a cru jusqu’au bout que l’on pouvait marquer."

Hegerberg de retour à un top niveau

N’ayant pas trouvé la faille en première mi-temps pour la première fois depuis le match du titre contre le PSG en mai dernier, l’OL a dû puiser dans ses ressources mentales pour mettre un genou à terre au Paris FC dont les Lyonnaises "connaissent la qualité et qui a été un très bel adversaire dans un match où on s’est rendu coup pour coup". Avec une attitude plus défensive que lors du match aller, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont contrecarré les plans lyonnais avant que le talent d’un Ballon d’Or ne fasse la différence.

Auteure de son 9e but de la saison, Ada Hegerberg confirme son retour au plus au niveau. "Il faut être patient avec Ada, mais elle revient très bien. Ça se voit sur le terrain, mais aussi dans les datas, donc ça ne peut être que positif, a poursuivi la coach. C’est une des leaders du groupe et sans Wendie Renard, ça fait du bien de pouvoir compter sur elle." Il n'y a qu'à voir son retour défensif à la 80e minute pour comprendre que la grande Ada est de retour.