D1 féminine : OL - Reims se tiendra finalement le 3 février à 14h30

Initialement prévu le dimanche 4 février, OL - Reims tombait en même temps que le choc masculin entre l’OL et l’OM. La décision a été prise d’avancer la rencontre de D1 féminine au samedi 3 février à 14h30.

L’annonce de la programmation de la 14e journée de D1 féminine avait été un point négatif de plus à mettre sur le compte de la FFF et du diffuseur qu’est Canal Plus. L’OL devant accueillir Reims, le choix avait été fait de placer les joueuses de Sonia Bompastor une nouvelle fois en prime time un dimanche soir à 21h.

L’initiative aurait pu être belle si la LFP n’avait pas prévu depuis le début de la saison la programmation de l’Olympico ce même dimanche 4 janvier à 20h45 du côté du Parc OL. Deux matchs à Décines en même temps, surtout avec le haut niveau de sécurité prévu pour OL - OM, il y avait forcément un match de trop.

En direct sur FFFTV et Dailymotion

Comme la Ligue 1 avait prévu le coup depuis plusieurs mois, c’est forcément la D1 féminine qui allait devoir revoir son calendrier de la 14e journée. Au lendemain du premier jet de cette programmation, un accord a été trouvé entre toutes les parties, à savoir la FFF, Canal Plus et l’OL.

La rencontre contre le Stade de Reims sera finalement avancée au samedi 3 février en milieu d’après-midi à 14h30. Un changement de jour et d’horaire qui devrait permettre à la tribune du terrain Gérard Houllier d’être un peu plus garnie d’un public familial que si le match s’était tenu un dimanche soir. Ce n’est pas Sonia Bompastor qui va s’en plaindre.