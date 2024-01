D1 féminine : OL - Reims programmée le 4 février à 21h

La 14e journée de D1 verra l'OL recevoir Reims. Un duel programmé le dimanche 4 février à 21 heures, en même temps que les hommes.

Encore une fois, on peut dire que les instances ont la faculté de se mettre des épines dans le pied. Ce mardi a été révélée la programmation de la 14e journée de D1. Durant celle-ci, les Fenottes accueilleront Reims, actuellement quatrième. L'affiche se tiendra le dimanche 4 février à 21 heures (diffusée sur Canal + Foot). Elle clôturera donc ce week-end de championnat.

Mais les supporteurs lyonnais, bien que ce ne soit pas forcément le même public, auraient des raisons de râler. En effet, ce même jour, un quart d'heure plus tôt, sera donné le coup d'envoi du match entre l'OL et Marseille en Ligue 1 (20h45). Dès lors, le club devra organiser deux rencontres quasiment au même horaire, et donc il sera impossible pour les fans rhodaniens d'assister à ces deux confrontations.

Une situation déjà vécue 2 fois cette saison

Surtout que ce n'est pas la première fois que la Fédération et la Ligue de football professionnel font s'entrechoquer le calendrier des deux vitrines de l'OL cette saison. Cette situation est déjà arrivée le 22 octobre et le 26 novembre. Difficile d'aider à la promotion du football féminin dans ces conditions.