Selma Bacha et Eugénie Le Sommer seront de la partie face au Paris FC mercredi (21h). Mais les Fenottes sont loin d'être au complet.

Dans un peu plus de 24 heures, la compétition reprendra pour les Fenottes. Mercredi à 21 heures, les joueuses de Sonia Bompastor défieront le Paris FC, leur dauphin au classement, pour le retour de la D1 en 2024. Ce premier match de l'année sera un véritable choc, sur fond de calendrier chargé en janvier entre la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France.

Pour cette rencontre, l'entraîneure lyonnaise a convoqué 20 joueuses. Par rapport à la dernière sortie des Rhodaniennes, contre Brann le 21 décembre (2-2), on note le retour dans le groupe de Selma Bacha et Eugénie Le Sommer. On y retrouve aussi certaines jeunes pousses du club : Sombath, Mendy et Joseph notamment.

3 joueuses blessées

En revanche, et comme expliqué un peu plus tôt dans la journée, Wendie Renard, Melchie Dumornay et Delphine Cascarino sont encore à l'infirmerie ou en phase de reprise. Pour le reste, l'effectif des leaders de D1 peut s'appuyer sur Christiane Endler, Griedge Mbock, Vanessa Gilles, Lindsey Horan, Daniëlle van de Donk, Ada Hegerberg ou encore Kadidiatou Diani.

Le groupe de l'OL face au Paris FC : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Sombath - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Mendy, Van de Donk - Diani, Hegerberg, Le Sommer, Joseph, Becho