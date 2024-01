OL : Endler se méfie du Paris FC, "Une belle équipe bien préparée"

Pour l'OL, la compétition reprendra mercredi par un choc face au 2e, le Paris FC. Christiane Endler et les Fenottes se méfient de cet adversaire.

La reprise de l'entraînement a sonné depuis le 2 janvier pour les Fenottes. Une grosse semaine plus tard, c'est autour de la D1 de revenir au centre des débats, après une trêve de moins d'un mois. L'Olympique lyonnais entamera l'année par une réception difficile sur sa pelouse, celle du Paris FC, mercredi à 21 heures. Pour se préparer à ce duel et aux nombreuses rencontres déterminantes en janvier, Christiane Endler et ses coéquipières sont parties se mettre au vert en Espagne.

Un rassemblement que les joueuses ont visiblement apprécié, entre moments ludiques, renforcement des liens et entraînements, elles ont passé cinq jours à Gérone. "C’était une très belle semaine de stage pour travailler et être ensemble. On a bien bossé et on est prêtes”, a clamé la gardienne devant la presse ce mardi.

L'OL s'était imposé 6 à 1 à l'aller

Il fut bien évidemment question de l'affiche de la 12e journée de championnat entre le leader et son dauphin. A l'aller, les Rhodaniennes avaient largement dominé leurs rivales à l'extérieur sur le score sans appel de 6 à 1. "C’est un contexte complètement différent, a assuré Endler. Le PFC est une belle équipe, bien préparée. Elles savent toujours comment nous faire mal. On doit faire attention. Elles ont bien démarré en Ligue des champions (6 points sur 12), elles ont battu de beaux adversaires. Si on met tout ce qu’il faut, ça va nous réussir. C’est une rencontre importante.”