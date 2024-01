OL : retour à Lyon ce dimanche pour les Fenottes

Après un stage de cinq jours en Espagne, les Fenottes sont de retour dans le Rhône ce dimanche. En ligne de mire, le match face au Paris FC.

Une reprise entre activités ludiques et exercices liés au football. De retour à l'entraînement le 2 janvier, les Fenottes ont dans la foulée pris la direction de l'Espagne, et plus précisément de Gérone. Objectif, profiter des cinq jours de stage, jusqu'à ce dimanche 7 janvier, pour parfaire la condition physique des joueuses et consolider la cohésion d’équipe.

C'est en ce sens que les blessées comme Wendie Renard ou encore Melchie Dumornay, qui faisaient partie du groupe de 27 footballeuses retenues, ont été convoquées pour ce rassemblement. Au menu de celui-ci, des entraînements bien sûr, mais aussi des moments de détente, à l'image du match de basket qu'elles ont été voir mercredi.

Préparer le Paris FC et un mois de janvier copieux

Durant la semaine, on a notamment pu observer Delphine Cascarino participer aux tests physiques concoctés par Sonia Bompastor et son staff. Cela donne une indication sur son possible retour, qui semble plus proche que jamais. De là à l'imaginer disponible face au Paris FC le 10 janvier (21 heures) ? Cela paraît un peu prématuré, d'autant plus que le mois de janvier sera chargé pour les Rhodaniennes et qu'il faudra éviter une potentielle rechute de l'attaquante.

En attendant, les filles de l'Olympique lyonnais reviennent ce dimanche à Lyon, et elles retrouveront Décines pour terminer la préparation de cette 12e journée de D1, ainsi que de la deuxième partie de saison.