OL : Sonia Bompastor vante les mérites de son staff

Refusant de se mettre toute seule en avant, Sonia Bompastor a largement complimenté ses collaborateurs dans son staff.

Dans les sports collectifs, impossible d'aller bien loin sans un groupe soudé et compétent. Cela fonctionne bien sûr aussi pour les encadrements techniques, qui sont ni plus ni moins qu'une équipe avec un patron. Chez les Fenottes, celle-ci n'est autre que Sonia Bompastor, qui a su mettre sa main et apporter sa patte sur l'OL.

Mais elle n'est pas seule pour gérer au quotidien le groupe, et l'entraîneure rhodanienne sait mettre en avant ses plus proches collaborateurs. "J'ai la chance d'avoir un staff de qualité avec moi, beaucoup de compétences, de valeurs et de qualités humaines aussi. Je suis bien entourée donc ça me bonifie, a-t-elle souligné au micro de Canal +. Mon objectif est de tout gagner, ce qui pourrait justifier qu'à un moment donné, les observateurs puissent penser qu'on est les meilleurs, et je dis bien on, pas je (elle rit)."

"Les joueuses ont de l'autonomie"

Dans cette interview accordée à la chaîne cryptée, l'ancienne milieu et défenseure évoque également son style de management. "Je dois être plus efficace, efficiente par moments. Parfois, je peux avoir raison, d'autres fois, j'ai tort, je suis très ouverte d'esprit et curieuse, j'aime apprendre, a-t-elle énuméré. Bien sûr, à la fin de la journée, c'est moi qui choisis et qui prend les décisions, mais jamais sans concerter l'ensemble de mon staff. Les joueuses ont de l'autonomie, maintenant, s'il faut avoir une discussion ou repréciser certaines choses, je n'ai pas de mal à la faire. J'essaye de trouver le bon équilibre entre les moments de vie et ceux dédiés au travail."