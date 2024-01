A la tête des Fenottes depuis avril 2021, Sonia Bompastor a fait évoluer sa réflexion. Elle ne s'interdit pas un jour d'entraîner des hommes.

Première femme à entraîner les Fenottes, Sonia Bompastor a montré toutes ses qualités en remportant la Ligue des champions (2022), la D1 (2022 et 2023), la Coupe de France (2023) et le Trophée des championnes (2022 et 2023). En tête encore cette saison dans toutes les compétitions, l'OL est en course pour rafler des trophées en 2024.

"Je ne me sentais pas forcément légitime"

D'excellents résultats à la tête de l'équipe féminine que l'entraîneure pourrait exporter dans une formation masculine ? En tout cas, l'ancienne internationale française ne ferme pas la porte à cette éventualité. "Je ne me sentais pas forcément légitime il y a encore quelque temps en arrière. Entraîner des hommes, c'est aussi connaître les codes du vestiaire, chose que je n'ai pas forcément. Maintenant, j'avance et je me dis que si un jour l'opportunité se présentait, pourquoi", a-t-elle révélé sur Canal +.

Jusqu'à présent, Corinne Diacre est la seule coach féminine à avoir dirigé un groupe professionnel lors de matchs officiels. C'était à Clermont, en Ligue 2, entre 2014 et 2017. Sera-t-elle suivie dans un avenir plus ou moins proche par Sonia Bompastor ? Cela serait en cas une sacrée avancée pour la visibilité des femmes dans ce sport. En attendant, son groupe rhodanien a à cœur de retrouver sa couronne européenne tout en poursuivant son hégémonie nationale.