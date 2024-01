Renforcé par deux ajouts cet hiver, le staff de Pierre Sage a vu arriver Jamal Alioui et Damien Della Santa. L'entraîneur de l'OL en dit plus sur leur rôle.

C'est la preuve que même s'il n'est pour l'instant "que" l'entraîneur intérimaire de l'OL, Pierre Sage est écouté par ses dirigeants. Lors de la trêve hivernale, l'encadrement technique de l'Olympique lyonnais a connu des changements, entre le départ de Jean-François Vulliez et les arrivées de deux adjoints choisis par le coach, Jamal Alioui technicien expérimenté, ainsi que Damien Della Santa, une référence pour les coups de pied arrêtés.

Interrogé au sujet de l'arrivée des nouveaux venus, Sage a décrit en quelques mots les tâches qui incomberaient à ses deux collègues. "Le staff a évolué mais dans tous les cas, et indépendamment de ma personne, le besoin de le renforcer était nécessaire. Ces deux nouvelles personnes sont déjà actives pour agir sur le plan collectif en séance et en match (Jamal Alioui) et apporter un accompagnement plus individualisé (Damien Della Santa). Petit à petit, ils vont faire progresser l'équipe.", a-t-il expliqué.

Della Santa pas uniquement pour les coups de pied arrêtés

Il a développé particulièrement le rôle de l'ancien adjoint à Nice, qui ne sera pas uniquement dédié aux coups de pied arrêtés. "On les gérait déjà bien avec Rémy Vercoutre (entraîneur des gardiens) et Anthony Michel (analyste vidéo). Damien va nous amener son apport et une réflexion supplémentaire dans ce domaine, mais il est surtout fort pour accompagner individuellement les joueurs, a confié Sage. C’est plutôt dans ce sens qu’il peut être important.C'est ne ressource supplémentaire pour nous."