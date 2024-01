OL : Pierre Sage conforté presque comme si de rien n’était 

C’est dans les habits d’entraîneur intérimaire que Pierre Sage a entamé 2024. Mais certains changements et le discours des joueurs ont conforté sa position, presque naturellement.

Cela faisait plus de deux semaines, depuis le 20 décembre et la rencontre face à Nantes (1-0), que Pierre Sage n’était pas apparu devant les médias. Et en 2024, celui qui est encore l’entraîneur intérimaire de l’OL, n’a pas changé ses habitudes. Toujours calme, sans un mot plus haut que l’autre, et des paroles réfléchies, il a tenu sa première conférence de presse de l’année vendredi, avant de se rendre à Besançon avec son groupe dimanche en Coupe de France afin de défier Pontarlier (14h30).

Rien n’a changé donc pour celui qui était avant sa nomination sur le banc fin novembre le dirigeant de l’académie. Le dossier Fabio Grosso, qui tarde à se régler, empêche qu’il puisse endosser le statut de coach en chef officiellement.

Deux adjoints et le maintien de Bréchet

Mais malgré ce contretemps, il n’y a jamais eu de doute sur le maintien en poste du natif de Lons-le-Saunier. Comme nous l’annoncions dès le 23 décembre, il aura en charge l’équipe première sur les prochaines semaines, et si les résultats suivent, jusqu’à l’issue de la saison. Un prolongement qui s’est imposé naturellement, et qui s’est même conforté à la trêve hivernale.

Avec l’arrivée de deux adjoints qu’il a choisis, Jamal Alioui et Damien Della Santa, qui ont pris part à leurs premières séances depuis une semaine. Des renforts souhaités et obtenus par Pierre Sage, ce qui prouve bien que son avis est écouté chez les dirigeants. Très apprécié également, Jérémie Bréchetest lui aussi parti pour poursuivre l’aventure avec les professionnels, où son apport a été souligné.

Ces changements dans l’encadrement technique ont renforcé la position de l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star, qui conserve sa sérénité affichée jusqu’ici. "On m’a simplement dit que l’intérim se prolongeait encore un peu, qu’il fallait assurer la reprise avec les joueurs. Je me suis présenté le 31 décembre en ayant anticipé celle-ci avec les collègues du staff de manière à mettre les garçons dans les meilleures dispositions dès le premier entraînement", a-t-il expliqué.

Les joueurs apprécient la méthode Sage

Car si Pierre Sage peut poursuivre son travail à l’OL, c’est avant tout grâce aux trois succès de suite, mais aussi aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Ces derniers ont a priori approuvé la méthode du technicien de 44 ans, faisant régulièrement son éloge et affirmant que son arrivée a eu des bienfaits.

Duje Caleta-Car, Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki ont exprimé publiquement tout le bien qu’ils pensaient de leur entraîneur. Si bien sûr, tout est plus rose depuis quelques semaines avec les trois victoires de suite, voir Diego Moreira, un remplaçant, parler en ces termes de Pierre Sage n’est pas innocent. “Il a donné une très bonne énergie, ç'a fait du bien au groupe. Tout le monde l’a senti. C’est un coach qui donne beaucoup de conseils, qui parle beaucoup aux joueurs pour donner de la confiance. Tout le monde s’en est douté (de son maintien). Si on termine sur trois victoires et que ça se passe bien, je ne vois pas pourquoi on changerait une équipe qui gagne, a souligné le Portugais. Ça nous a fait du bien de savoir qu’il restait, mais on va continuer à travailler pour gagner des matchs et que ça continue."

Comme ses confrères, le dirigeant est effectivement soumis aux résultats. Et pour maintenir la dynamique enclenchée fin 2023, il n’entend pas changer de cap. “Les mêmes questions, les mêmes sujets ont été évoqués. La ligne est la même par rapport aux objectifs. L'équipe a besoin de prendre entre 18 et 19 points, ce qui correspond à six victoires et un match nul si on est sur le schéma à 19. Ça demande de faire une deuxième partie de saison plus riche en points. On a bien resitué cette chose-là”, a-t-il confié.

Garder l'objectif maintien en tête

Il ne veut pas s’enflammer par rapport aux dernières sorties, et à ce sujet, il a mis en garde ses troupes. “Ce qui s'est passé avant la trêve, c'est-à-dire le fait de cumuler neuf points avec les trois victoires, nous crée cette possibilité, mais cela ne veut pas dire que tout est fini, qu'on est déjà aux portes de notre objectif. Il est encore loin, il va falloir beaucoup travailler pour l'atteindre, a-t-il répété. Les notions de travail et d'engagement ont été les deux thématiques fortes de cette intervention qui n'a duré que quelques minutes.”

Court et efficace dans son discours, Pierre Sage maintient cette doctrine qui pour le moment porte ses fruits. Parviendra-t-il à conserver cet élan jusqu’au mois de mai ? Seul l’avenir nous le dira, en attendant, il va retrouver une compétition qu’il affectionne, la Coupe de France, avec un premier piège à éviter, Pontarlier, pensionnaire de National 3.