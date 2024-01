OL - Mercato : malgré un intérêt turc, Tolisso devrait rester

Bien plus à son avantage avant la trêve, Corentin Tolisso ferait l'objet d'un intérêt de Fenerbahçe. Néanmoins, le milieu ne devrait pas mettre les voiles cet hiver en quittant l'OL.

Dans la bonne passe traversée par l'OL avant la trêve, le rôle décisif d'Alexandre Lacazette a forcément été mis en évidence. Avec quatre des cinq buts lyonnais, le capitaine a retrouvé l'efficacité qu'on lui connait. Néanmoins, cette bonne dynamique est aussi à mettre au crédit du retour en forme de la doublette Maxence Caqueret - Corentin Tolisso. Les deux milieux ont retrouvé une partie de leur niveau et même si tout n'est pas parfait, cela fait forcément du bien d'avoir un entrejeu un peu plus à la hauteur des évènements. Ce regain de forme n'efface pas ce qui a pu se passer depuis le début de la saison et le cas de Tolisso reste toujours un sujet délicat.

Une solution de repli pour Fenerbahçe

Précieux dans le jeu avec ballon, le champion du monde n'est plus le milieu physique et box-to-box de 2017. Avec un contrat long et un salaire imposant, la question d'un départ s'est posée durant l'hiver. Seulement, la bonne dynamique lyonnaise aurait permis de revoir définitivement les plans et d'oublier une cession hivernale d'après RMC. Pourtant, le profil de Tolisso n'était pas pour déplaire certains courtisans, notamment en Turquie. Selon Fotomaç, Fenerbahçe aurait coché le nom de l'international français en cas d'échec de la piste menant à Rade Krunic (AC Milan). Une offre de cinq millions d'euros aurait même pu arriver sur le bureau de la direction de l'OL. Toutefois, dans le redressement du club lyonnais, la volonté est de s'appuyer sur l'expérience malgré une première partie de saison compliquée.