OL - Mercato : Jeffinho est officiellement prêté à Botafogo

Jeffinho, comme cela était annoncé depuis quelques jours, retourne à Botafogo. L'attaquant est prêté par l'OL jusqu'à la fin de l'année 2024.

Tout juste un an après son arrivée à Lyon, Jeffinho fait déjà le chemin inverse. Premier élément de Botafogo, club appartenant également à Eagle Football, à venir poser ses valises dans le Rhône, le jeune joueur (24 ans) a officiellement été prêté par l'OL à la formation de Rio de Janeiro.

Transféré contre 10 millions d'euros en 2023, il retrouvera son ancienne équipe, mais cette fois-ci, à titre provisoire. Il est désormais sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2024 avec le dernier 5e du championnat brésilien. Cette mutation n'inclut pas d'option d'achat.

Il va jouer la Copa Libertadores

Il rejoindra ses coéquipiers à partir du 7 janvier, lors de la présentation de l'effectif avant la nouvelle saison. Le natif de Volta Redonda portera le numéro 47 et aura l'occasion de s'aguerrir un peu plus, avant de revenir à l'Olympique lyonnais, puisqu'il disputera la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique du Sud.

Avec les septuples champions de France (2002-2008), Jeffinho a joué 21 matchs, pour trois buts et trois passes décisives. Il est lié aux Rhodaniens jusqu'en 2027. Pour rappel, dans l'autre sens, l'OL a recruté le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson. Ce départ sur le front de l'attaque, comme celui de Tino Kadewere (Nantes), ainsi que la présence d'Ernest Nuamah et Mama Baldé à la CAN, oblige l'Olympique lyonnais à s'activer dans ce secteur cet hiver.