Alexandre Lacazette exulte après la victoire de l’OL à Rennes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Auteur de onze buts en Coupe de France depuis ses débuts, Alexandre Lacazette peut devenir le co-meilleur buteur de l’OL dans la compétition au 21e siècle. Cette première place est pour le moment détenue par Maxwel Cornet avec 12 réalisations.

Reprendre la compétition avec la Coupe de France n’est jamais l’assurance d'un début d’année rêvé. Encore moins quand l’on se frotte à une équipe que l’on peut considérer comme faisant partie des Petits Poucets pour ces 32es de finale. C’est pourtant ce qui attend l’OL avec le déplacement à Besançon dimanche (14h30) pour affronter le CA Pontarlier. Auteur de trois victoires de suite en Ligue 1 avant la trêve, la formation lyonnaise aimerait bien signer un quatre à la suite pour démarrer 2024 de la meilleure des façons et signer cette performance pour la première fois depuis 2021. Pour ce faire, les joueurs de Pierre Sage vont devoir faire preuve de sérieux afin de ne pas être touchés par la malédiction ou la magie, suivant du côté où l’on se place, de la Coupe.

Di Nallo intouchable avec ses 27 buts

Avec les absences et les départs ou instances de départ, l’effectif notamment offensif de l’OL sera quelque peu décimé. Il pourra malgré tout compter sur son capitaine Alexandre Lacazette en forme juste avant les fêtes de fin d’année. Auteur de quatre des cinq derniers buts lyonnais en championnat, le numéro 10 lyonnais aime plutôt bien l’odeur de la Coupe de France. Contre Pontarlier, il disputera son 16e match et pourrait devenir le co-meilleur, voire meilleur buteur de l’OL au 21e siècle dans la compétition. Avec, pour le moment, onze buts à son actif, il n’est qu’à une longueur de Maxwel Cornet. Le club de National 3 qu’est le CAP pourrait donc être la victime parfaite pour continuer à écrire son histoire. Il en faudra certes bien plus pour rattraper Fleury Di Nallo, auteur de 27 buts en 54 matchs de Coupe de France.