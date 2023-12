L'OL vise le 4 à la suite, une première depuis 2021

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En cas de succès contre Pontarlier en Coupe de France le 7 janvier 2024, l'OL remporterait un 4e succès de rang. Il attend une telle performance depuis le début de l'année 2021.

Après avoir remonté une partie de la pente, il serait vraiment dommage de retomber presque aussitôt. Vainqueur de ses trois dernières affiches, l'OL a gagné en confiance sur la fin d'année. Pour entamer 2024, il se déplacera à Besançon afin de rencontrer le CA Pontarlier, pensionnaire de National 3, le dimanche 7 janvier à 14h30.

Pour l'Olympique lyonnais, l'opportunité est aussi belle que le piège est grand d'empocher une nouvelle victoire, qui serait la quatrième consécutive pour les hommes de Pierre Sage. S'il conviendra de ne pas s'enflammer et d'attendre que la Ligue 1 reprenne ses droits, ce sera déjà une bonne chose de faite que d'accéder aux 16es de finale de la Coupe de France.

Cinq victoires entre janvier et février 2021

Surtout, le club rhodanien réaliserait quelque chose qu'il n'a plus fait depuis janvier/février 2021, à savoir gagner quatre fois de suite. Il faut en effet remonter à presque trois ans pour voir Anthony Lopes et ses coéquipiers réaliser une telle série. Ils avaient même glané cinq succès d'affilée, venant à bout successivement de Saint-Etienne (0-5), Bordeaux (2-1), Dijon (0-1), Strasbourg (3-0) et Ajaccio en coupe (5-1), avant de chuter face à Montpellier à la maison (1-2).

Nous n'en sommes pas encore là puisqu'il faudra déjà faire respecter la hiérarchie et ne pas prendre de haut la formation doubiste, et que la suite promet d'être décisive avec le déplacement sur la pelouse du Havre le 14 janvier. Il ne faut en effet pas oublier pour cet OL convalescent que la priorité est aujourd'hui le maintien, avec toute l'humilité que cela suppose.