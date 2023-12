Coupe de France : première pour l'OL contre Pontarlier

Pour la première fois de son histoire, l'OL affrontera le CA Pontarlier. Adversaires de National 3, les Doubistes seront le 62e club rencontré par l'Olympique lyonnais.

Un petit nouveau pour l'OL. Le 11 décembre dernier, le tirage au sort de la Coupe de France a donné comme adversaire à l'OL le CA Pontarlier lors des 32es de finale. L'affiche aura lieu dimanche 7 janvier à 14h30 au stade Léo-Lagrange de Besançon.

Les deux formations ne se sont jamais affrontées dans leur histoire. L'Olympique lyonnais doit donc apprendre à découvrir cet adversaire, actuellement 8e de sa poule en National 3. Il s'agira du 62e club rencontré par les septuples champions de France (2002-2008) comme l'indique le site OL Passé Présent, qui recense tout l'historique de l'actuel 15e de Ligue 1.

Un stade plein face à l'OL

Comme à chaque duel de ce style dans cette compétition, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette devront se méfier d'un collectif poussé par une enceinte pleine et acquise à sa cause, et ce, malgré la délocalisation. Les Doubistes auront en plus la volonté de faire tomber un grand nom du football français pour accrocher un exploit à leur palmarès.